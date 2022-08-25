مراكز التسوق في دبي تطلق حملة "العودة إلى المدارس"

أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، عن إطلاق حملة "العودة إلى المدارس" والتي تستمر حتى 4 سبتمبر المقبل، حيث تمنح المجموعة المتسوقين فرصة لربح جوائز نقدية كبرى خلال مفاجآت صيف دبي 2022.

ويمكن للعملاء الاستفادة من الخصومات الكبرى والعروض المذهلة على المستلزمات الدراسية والملابس الأنيقة وأحدث الأجهزة الإلكترونية، المتوفرة في مراكز التسوق المشاركة في حملة "العودة إلى المدارس" التي تنظمها مجموعة مراكز التسوق في دبي .

وقال ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز التسوق في دبي، إن موسم العودة إلى المدرسة يعد حدثا هاما للعديد من الطلاب وأولياء الأمور في الدولة، ويتم الاحتفال بهذا الحدث الاستثنائي، من خلال تنظيم حملة ترويجية كبرى لإضافة المزيد من البهجة للعام الدراسي الجديد، مع منح العائلات فرصة للفوز بجوائز نقدية كبرى. من جهته أوضح علي خماس، المدير التنفيذي لدبي آوتليت مول، أن العودة إلى المدارس موسم هام لقطاع التجزئة، و نبحث عن طرق مبتكرة لتقديم تجربة تسوق متميزة وعروض حصرية وخصومات تصل إلى 90% على أكثر من 1,300 علامة تجارية كبرى وتضم قائمة المراكز المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي 18 مركزا تجاريا.