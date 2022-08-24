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سلطان بن أحمد القاسمي يضع حجر أساس «وقف الأمل»

سلطان بن أحمد لدى وضع حجر أساس وقف الأمل الخيري (وام)
25 أغسطس 2022 02:09

الشارقة (وام)

وضع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس الأول، حجر الأساس لمشروع وقف الأمل الخيري الذي أطلقته هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ليكون ريعه السنوي وقفاً خيرياً لعلاج الحالات المرضية التي تطرح من خلال برنامج «ألم وأمل». 
واطلع سموه -خلال وضع حجر الأساس- على المخططات التفصيلية لمشروع وقف الأمل والذي يتكون من بناية تجارية تقع في منطقة مويلح وتتكون من أربعة طوابق بما فيها الطابق الأرضي. وستحمل البناية في تصميمها الطابع الكلاسيكي الحديث وستضم 26 وحدة سكنية تم اعتمادها بعد دراسة السوق ضمن المنطقة ذاتها، إضافة إلى 6 محال تخدم القاطنين في البناية والمنطقة المجاورة. 
حضر وضع حجر الأساس، محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وراشد عبدالله العوبد مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وعدد من مديري القنوات والإذاعات والإدارات في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

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يعد مشروع وقف الأمل أحد المبادرات الرائدة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ضمن جهودها المتواصلة في تحقيق رسالتها الهادفة في العمل الإعلامي وتعزيز دورها الاجتماعي والإنساني المنبثق من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسيكون ريع وقف الأمل داعماً رئيسياً لعلاج الحالات المرضية المعروضة ضمن برنامج ألم وأمل، وعنصراً مستداماً في توفر الدعم المادي للحالات المرضية. 

 

سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون
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