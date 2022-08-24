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«أكاديمية ربدان».. احترافية السلامة والأمن والتأهب

«أكاديمية ربدان».. احترافية السلامة والأمن والتأهب
25 أغسطس 2022 02:08

أبوظبي (وام)

حققت أكاديمية ربدان إنجازات رائدة ومميزة خلال النصف الأول من العام الجاري، في إطار تنفيذها برامج بناء القدرات والتطوير المهني الاحترافي المتخصصة في قطاعات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات. 
وسجلت الأكاديمية معدل رضا 96.5 في المائة في برامج بناء القدرات والتطوير المهني الاحترافي التي عقدتها خلال النصف الأول من هذا العام لما يزيد على 8200 مشارك، من بينهم371 مشاركاً من المستوى القيادي، ضمن خطة شاملة يتم تنفيذها من قبل الأكاديمية والتي تضم مجموعة متنوعة وثرية من البرامج النوعية، حيث بلغت البرامج التي تم تنفيذها 371 برنامجاً، شملت 121 دورة احترافية تخصصية، و48 دورة ذات بعد استراتيجي. 
وأوضح الدكتور فيصل الكعبي، عميد كلية الجاهزية في أكاديمية ربدان، أن الأكاديمية طورت خلال العام الجاري استراتيجية متكاملة لتطوير القدرات الاحترافية وتنمية مهارات المشاركين باستخدام الأساليب والأدوات الحديثة والتقنيات التعليمية /السمعية والبصرية/ ضمن أفضل المعايير والممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الأكاديمية تتعاون مع مؤسسات أكاديمية وبحثية رائدة عالمياً لتطوير برامج نوعية وتخصصية وفقاً لتقدير احتياجات التطوير المهني الاحترافي، ومستويات التقييم، والتغيرات العالمية المؤثرة. 
وأضاف أن أكاديمية ربدان تحرص دائماً على بناء القدرات التشاركية بالتنسيق مع مختلف الشركاء الرئيسيين، وتقديم الاستشارات المتخصصة للجهات المختلفة للارتقاء بكوادرها ومواءمة ممارساتها مع الجهات العالمية للمضي قدماً نحو آفاق أوسع من التنمية والتطوير على مستوى المنطقة والعالم. 

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كرانفيلد
تتعاون الأكاديمية مع جامعة كرانفيلد- المملكة المتحدة في تقديم تجربة تعليمية استثنائية في مجال المشتريات، من خلال تنفيذ برنامج نوعي يهدف إلى تطوير خبراء متخصصين ضمن أعلى معايير الجودة في نظام المشتريات، كما تقدم الأكاديمية اعتماداً دولياً لعدد من برامج التطوير المهني من خلال تعاونها مع معهد القيادة والإدارة /ILM/، أحد المعاهد الرائدة في منح المؤهلات وتنمية المهارات القيادية والإدارية في المملكة المتحدة. وتعمل أكاديمية ربدان على تقييم مقدار استفادة المشارك حتى بعد استكماله للبرنامج والتحاقه بجهة العمل، وذلك من خلال تنسيق الجهود مع الشركاء الرئيسيين وإجراء تقييم حقيقي وواقعي حول انعكاس نتائج البرنامج على أدائه المهني، بما يسهم بشكل فعال في ترسيخ منظومة غنية ومتكاملة. 

 

أكاديمية ربدان
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