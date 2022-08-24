حاكم رأس الخيمة يستقبل قنصل البحرين

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، السفير سعود حسن النصف، القنصل العام لمملكة البحرين الشقيقة في دبي والإمارات الشمالية، الذي قدم للسلام على سموه. ورحب سموه بالقنصل، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون الأخوية والمتأصلة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة على مختلف الصعد. وأشاد سموه بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين. من جانبه، عبر السفير سعود حسن النصف، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.