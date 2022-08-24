الخميس 25 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عمار النعيمي يستقبل سفير فيجي

عمار النعيمي لدى لقائه سفير فيجي بحضور أحمد النعيمي وعبدالله النعيمي (وام)
25 أغسطس 2022 02:09

عجمان (وام) 

أخبار ذات صلة
تعديل نظام التأمين الصحي في حكومة عجمان‬‬‬
اختتام «الزهراوين 2» في عجمان

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم، أمس، نايبوتي كاتونيتا بوا سفير فيجي لدى الدولة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين. ورحب سموه بالسفير الفيجي، مؤكداً على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين وتبادل الأحاديث التي من شأنها تقوية تلك العلاقة بين الشعبين الصديقين في العديد من القطاعات وسبل توطيدها. وأشاد سفير فيجي بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف الميادين وعجمان خاصة. حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.

عمار النعيمي
فيجي
عجمان
آخر الأخبار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 17:08
«ديب دايف دبي» على موعد مع خبراء الغوص
دنيا
«ديب دايف دبي» على موعد مع خبراء الغوص
اليوم 16:56
أشهر 4 أفلام صُوِّرت في البرازيل
دنيا
أشهر 4 أفلام صُوِّرت في البرازيل
اليوم 16:54
سعود القاسمي: الرياضة جزء من هوية وثقافة الشعب الإماراتي
الرياضي
سعود القاسمي: الرياضة جزء من هوية وثقافة الشعب الإماراتي
اليوم 16:44
مستشار ألمانيا يتعهد بمزيد من الدعم لأوكرانيا
عربي ودولي
مستشار ألمانيا يتعهد بمزيد من الدعم لأوكرانيا
اليوم 16:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©