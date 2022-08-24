عمار النعيمي يستقبل سفير فيجي

عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم، أمس، نايبوتي كاتونيتا بوا سفير فيجي لدى الدولة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين. ورحب سموه بالسفير الفيجي، مؤكداً على تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية القائمة بين الجانبين وتبادل الأحاديث التي من شأنها تقوية تلك العلاقة بين الشعبين الصديقين في العديد من القطاعات وسبل توطيدها. وأشاد سفير فيجي بالنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف الميادين وعجمان خاصة. حضر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.