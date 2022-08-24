«وام» تعزز تعاونها مع المؤسسات الإعلامية الماليزية

كوالامبور (وام)

أشاد محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات، «وام»، بمستوى التعاون القائم بين «وام» ومؤسسات الإعلام الماليزي المختلفة، سواء على صعيد المجالات الصحفية والإذاعية والتلفزيونية والمنصات الرقمية أو شركات الطباعة والنشر والإنتاج الفني والتسويق الإلكتروني، وأكد أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التعاون بين الجانبين لتحقيق المصلحة المشتركة.

جاء ذلك خلال زيارته على رأس وفد ضم عبدالله عبدالكريم المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بالإنابة.. لعدد من الجهات والمؤسسات الإعلامية الماليزية خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس 2022 بدعوة من الجانب الماليزي.

والتقى وفد «وام» عدداً من المعنيين في وكالة الأنباء الوطنية «برناما» ومجموعة أسترو، وميديا بريما ونيو ستريتس تايمز، وصحيفة سين شو وتلفزيون الهجرة. وأوضح مدير عام وكالة أنباء الإمارات الدور الذي تقوم به «وام» لتلبية احتياجات جماهير واسعة من الجالية الماليزية المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو الجمهور الماليزي في مختلف دول العالم، عبر ما تقدمه الوكالة من نصوص صحفية ومضامين إعلامية ومحتويات رقمية متنوعة باللغة الماليزية.

ووجه محمد جلال الريسي الدعوة للمسؤولين الماليزيين للمشاركة في الدورة الأولى للكونجرس العالمي للإعلام، الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات. ورحب الجانب الماليزي بالمشاركة في الحدث الذي سيعقد في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022، وسيشتمل على مؤتمر رئيسي ومعرض مصاحب بمشاركة نخبة من المتحدثين الإعلاميين وكُبرى شركات صناعة الإعلام في العالم، بالإضافة إلى ما سيوفره من منصة رائدة لإبرام الاتفاقيات الاستراتيجية والصفقات التجارية مع عدد كبير من المؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والدولية، فضلاً عن مناقشة محاور مهمة في مستقبل الإعلام كالاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والإبداع الإعلامي. وأكد الجانب الماليزي على أهمية الكونجرس العالمي للإعلام، بالنظر إلى حجم المشاركة الدولية فيه وتنوع المحتوى والقضايا التي سيناقشها.