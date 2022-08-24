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التشديد على ضمان إنفاذ قوانين سوق العمل

عبدالرحمن العور خلال اجتماعه مع موظفي قطاع الموارد البشرية (وام)
25 أغسطس 2022 02:08

دبي (وام)

أكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، أهمية الأدوار الرقابية التي تضطلع بها فرق التفتيش وإدارات علاقات العمل، حاثاً موظفي الوزارة على مواصلة التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وتوحيد الجهود المشتركة وبناء الشراكات المؤسسية الفاعلة لضمان تطبيق قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة لبيئة الأعمال المحلية، بما يرسخ جاذبية وتنافسية دولة الإمارات على الخريطة العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع موظفي قطاع الموارد البشرية في الوزارة بحضور خليل الخوري، وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية بالإنابة، وعائشة بالحرفية، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، ومحسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش بالإنابة، وأحمد الياسي، مدير إدارة علاقات العمل. وثمّن معالي الدكتور عبد الرحمن العور جهود فريق الوزارة من المفتشين وموظفي إدارة علاقات العمل، مشيداً بقدرتهم على التعامل بكفاءة مع القضايا العمالية في إطار التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، وبالاستفادة من خبراتهم المتراكمة التي تجعلهم مثالاً يُحتذى به للكوادر الإماراتية الملتزمة بدعم المنظومة التنموية المتطورة لدولة الإمارات. وحث معاليه موظفي الوزارة على بذل أقصى جهودهم لضمان إنفاذ القوانين الناظمة لسوق العمل من أجل الارتقاء بالمكانة المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات، باعتبارها إحدى أفضل الوجهات العالمية للعمل والعيش وجذب المواهب والشركات والاستثمارات، مدعومةً بمقومات تنافسية عالية أبرزها المنظومة التشريعية والقانونية المتطورة واستقرار ومرونة بيئة العمل وقلة المنازعات العمالية، وهو الأمر الذي تؤكده المؤشرات العالمية. واستمع معالي الدكتور عبد الرحمن العور إلى ملاحظات الموظفين واقتراحاتهم بتطوير آليات سير العمل، إلى جانب المبادرات المقترحة من قبلهم، مؤكداً لهم حرص الوزارة على بذل أقصى جهودها لتسهيل تأدية مهامهم الرقابية، نظراً لأهمية ما يقومون به في تطور استقرار سوق العمل وازدهاره. 

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جهود
قال معالي العور، إن جهود القائمين على الأدوار الرقابية تنعكس إيجاباً على الالتزام بالضوابط الناظمة لأدوار وواجبات وحقوق طرفي العلاقة التعاقدية، وتالياً تعزز من جاذبية سوق العمل وقدرتها على استقطاب المواهب المحلية والعالمية المؤهلة للمساهمة في بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم. 

 

الموارد البشرية والتوطين
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