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تخريج دفعة ثانية من المهندسين الإماراتيين الشباب

جانب من احتفال التخريج (من المصدر)
25 أغسطس 2022 02:08

الشارقة (الاتحاد)

احتفل مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بتخريج الدفعة الثانية من المتدربين المهندسين الإماراتيين الشباب، ضمن البرنامج التدريبي والتأهيلي الخاص بالصناعات والتقنيات المستقبلية، وفي مقدمتها التصنيع المضاف. 
واستمر البرنامج على مدار ثلاثة أشهر تمكن المنتسبون خلاله من التعامل والتكيف والانخراط بالتطبيق العملي في العديد من الصناعات ذات التقنيات المتقدمة، حيث ركز البرنامج على تصميم القطع الهندسية من خلال البرامج على الحاسب الآلي، ثم تشغيل آلات الطباعة باستخدام الليزر لإنتاج النموذج الهندسي كقطع حديدية تنافس دقة الطرق التقليدية في الصناعة. وعبر المشاركون عن شكرهم لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار على ما أتاحه لهم من فرصة كبيرة للتواصل مع الخبراء والمتخصصين في التصنيع المضاف هذه التقنيات الحديثة عالمياً التي تعتبر من أهم مفردات الثورة الصناعية الرابعة، لتطبيق عدد من المشاريع الابتكارية وجعلها حقيقة على أرض الواقع.
 وقال حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: يسعى المجمع من خلال هذا البرنامج التدريبي إلى توفير الريادة في تطوير الهندسة الصناعية المتقدمة، وتعزيز قدرات المهندسين الإماراتيين المشاركين، وتمثيل مهنة الهندسة الصناعية بشكل متقدم، ضمن خطة متكاملة لتأهيل الشباب المواطنين في هذه التخصصات وتوظيفهم في المجمع.

رؤية
قال المحمودي: «يأتي البرنامج ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتوفير بيئة ملائمة للإبداع والابتكار وتطوير المهارات للباحثين والمبتكرين من الشباب المواطنين بمختلف الاختصاصات عن طريق إيجاد مجمع جاذب ومستدام، من خلال الربط بين جهود مؤسسات القطاع الخاص والهيئات حكومية والمؤسسات الأكاديمية لدعم الأبحاث العلمية التطبيقية والتكنولوجية للقيام بالأنشطة الاستثمارية ودعم توجهات الدولة نحو اقتصاد المعرفة».
وأضاف: «فخورون بأن نقدم للإمارات الجيل القادم من المتخصصين والمحترفين بالتصنيع الإضافي وخبراء التكنولوجيا ثلاثية الأبعاد».

 

مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار
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