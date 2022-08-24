«الاتحادية للشباب» تعقد ورشة عن النماذج الريادية الشابة في إدارة الأعمال

دبي (الاتحاد)

ضمن فعاليات وأنشطة المخيم الصيفي 2022، نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب ورشة عمل «كيف تطوّر مشروع تجاري ناجح»، بهدف رفع وعي الشباب الإماراتي بأهمية ريادة الأعمال وإمدادهم بالمعرفة والفرص التي تؤهلهم لاقتحام هذا المجال الواعد، وتنويع مصادر الدخل ودعم تطورهم على الصعيدين الشخصي والمهني، فضلاً عن التأسيس لنماذج شبابية يحتذى بها على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.

أدار الورشة سعيد النظري، المدير العام للمؤسسة الاتحادية للشباب، في جلسة مفتوحة وملهمة استقطبت أكثر من 300 شاب وشابة في مركز دبي الإبداعي الكائن في بوليفارد أبراج الإمارات- دبي.

وتطرق النظري إلى اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالنوعية ودور شباب الإمارات في تحقيق نجاحات نوعية تنافس عالمياً، كما أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يقدم لنا القدوة المثلى في تحقيق نجاحات تصل إلى العالمية، ولها أثر على الملايين من حول العالم. كما تطرق إلى أن الآباء والأجداد نموذج مشرف وملهم في ريادة الأعمال.

سلطت ورشة العمل «كيف تطوّر مشروع تجاري ناجح» على 7 دروس مستفادة من عدد من المشاريع الوطنية، حيث ركزت هند بن دميثان القمزي مؤسِّسة استوديو والمدير الإبداعي لـ «همزة وصل»، قائلةً: التجربة تولد الفرص، وأمام كل مصمم ومصممة فرصة لخوض تجربة ريادة الأعمال.

وتطرق أحمد عبدالحكيم مؤسس شركة «ذا لاب هولدنج» وصاحب مطعم «3 فلس» الذي تأسس عام 2016 على أهمية عمل رواد الأعمال أثناء إداراتهم لمشاريعهم على حل المشكلات الموجودة وإضافة قيمة ملموسة للعملاء، من أجل نيل ثقتهم وإشادتهم.

كما قال محمد حنيف القاسم الشريك الإداري لفندق ذا مانور: إن قطاع الضيافة مليء بالفرص، وهناك تجارب عالمية، والآن أمامنا فرصة للريادة بتجربتنا الإماراتية.

فيما شددت فاطمة الخوري رائدة الأعمال الإماراتية، ومؤسسة شركة مسكة، والتي انطلقت عام 2013 على مسألة توفر السيولة دعماً للأمان المالي، وبناء قاعدة متينة من العملاء الدائمين والتميز في تقديم الخدمات من أجل توسيع تلك القاعدة لتشمل مختلف فئات المجتمع.

وقال يوسف العارف رائد الأعمال الإماراتي ومؤسس بادل 26 خلال مشاركته تجربة إطلاق حملة المشروع: التركيز على الجودة كان أساساً للريادة بتطوير مرافق محلية للبادل تنس، لكن بمعايير عالمية قادرة على استضافة البطولات.