لوحة مؤشرات ذكية استباقية لتمكين شباب الجهات الحكومية

دبي (وام)

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لوحة مؤشرات ذكية جديدة على مستوى الحكومة الاتحادية؛ لعرض المؤشرات الخاصة بتمكين الشباب العاملين في الوزارات والجهات الاتحادية؛ بهدف مساعدة الجهات الاتحادية على تطبيق «سياسة تمكين الشباب في الجهات الاتحادية»، والتي اعتمدها مجلس الوزراء.

وأكد زايد القحطاني مدير إدارة تقييم الأداء والمتابعة في الهيئة، أن لوحة مؤشرات «تمكين الشباب» تخدم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الاستثمار في فئة الشباب، وتساعد المعنيين والقيادات في الوزارات والجهات الاتحادية في الاطلاع على المؤشرات الخاصة بتمكين الشباب في جهاتهم، وقياس أثر تطبيق المبادرات ذات الصلة بتمكينهم، ومتابعة التقدم المحرز على هذا الصعيد.

وأوضح أن لوحة المؤشرات الجديدة متاحة ضمن نظام التقارير الذكية BI، المنضوي تحت نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، وتضم 16 مؤشراً ذكياً خاصاً بتمكين الشباب، معززاً بالنتائج السنوية للجهات الاتحادية، تعكس الوضع الحالي للشباب فيها، من حيث تطويرهم، وتنمية مهاراتهم، وتمكينهم، والمحافظة عليهم، وتحفيزهم، ومدى إنتاجيتهم، وكذلك البيانات التفصيلية لكل مؤشر، مع توفير إمكانية سحب هذه البيانات لاستخدامها في التحسين والتطوير.

وذكر أن لوحة المؤشرات الجديدة توفر للجهة الاتحادية إمكانية معرفة نتائجها مقارنة بالجهات الأخرى ضمن كل مؤشر، من خلال رسوم بيانية توضيحية، لافتاً إلى أنه تم منح المعنيين في الجهات الاتحادية صلاحيات الدخول على اللوحة من خلال نظام التقارير الذكية، والتي من شأنها أن تسهم في توفير بيئة عمل متكاملة ومحفزة لموظفي الحكومة الاتحادية من فئة الشباب، وتعزيز دورهم في الجهات الاتحادية، وفق رؤية وتطلعات الحكومة، ومتابعة نتائج مؤشرات الشباب الواردة، ضمن دليل تمكين الشباب في الحكومة الاتحادية. وبين القحطاني أن لوحة المؤشرات الجديدة تأتي ضمن سلسلة المبادرات الرائدة للهيئة؛ لتمكين الموظفين الشباب في الحكومية الاتحادية، وتعزيز الأدوار الاستراتيجية التي يلعبونها في ترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات، داعياً كافة الوزارات والجهات الاتحادية إلى الاستثمار الأمثل في هذا المشروع، ومتابعة كافة المعطيات المنبثقة عنه، والتي توفر صورةً شاملة ودقيقة لواقع الشباب في الجهة، مؤكداً استعداد الهيئة لتقديم أي دعم للجهات الاتحادية فيما يتعلق بلوحة المؤشرات الجديدة.