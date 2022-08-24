اختتام «الزهراوين 2» في عجمان

عجمان (وام)

اختتمت جمعية أم المؤمنين بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان «برنامج الزهراوين» في دورته الثانية، وكرمت 35 من المتفوقات الحافظات لسورتي البقرة وآل عمران. حضر الحفل الختامي فائقة هلال مدير عام مؤسسة فزان للتنمية الإنسانية، وعبيد حمد الزعابي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان، وخالد عبدالعزيز التميمي مدير المساعدات للشؤون المحلية بهيئة الأعمال الخيرية بعجمان، وسامي محمد مدير عام جمعية أسواق عجمان التعاونية، والمشاركات والمكرمون.

بدأ الحفل بتكريم الرعاة والداعمين للبرنامج من قبل مدير عام مؤسسة فزان، تلا ذلك تكريم 35 من المتفوقات في إتمام حفظ سورتي البقرة وآل عمران. وألقت آمنة الفلاسي مديرة دار أسماء بنت أبي بكر لتحفيظ القرآن الكريم، كلمة بهذه المناسبة توجهت فيها بالشكر والتقدير إلى الداعمين للبرنامج منذ انطلاقه وما قدموه من خدمات كان لها الأثر الطيب في نجاحه، حيث استمر من 18 يوليو حتى 18 أغسطس، واستفاد منه 91 دارسة افتراضياً وحضورياً في مقر الدار. يذكر أن البرنامج تضمن سلسلة من المحاضرات الدينية بالإضافة إلى برامج ترفيهية، وشاركت فيها نخبة من المعلمات المؤهلات وذوات الاختصاص، كما ضمت حلقات للحفظ أنشطة متنوعة تُعين المشارِكات على المزيد من التركيز والتدبر والإتقان، ضمن بيئة آمنة والتزام تام بالإجراءات الاحترازية، وقد شهد هذا العام إقبالاً لافتاً من النساء والفتيات بعد نجاح البرنامج في دورته الأولى.