الخميس 25 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

اختتام «الزهراوين 2» في عجمان

اختتام «الزهراوين 2» في عجمان
25 أغسطس 2022 02:08

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
تعديل نظام التأمين الصحي في حكومة عجمان‬‬‬
عمار النعيمي يستقبل سفير فيجي

اختتمت جمعية أم المؤمنين بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان «برنامج الزهراوين» في دورته الثانية، وكرمت 35 من المتفوقات الحافظات لسورتي البقرة وآل عمران. حضر الحفل الختامي فائقة هلال مدير عام مؤسسة فزان للتنمية الإنسانية، وعبيد حمد الزعابي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان، وخالد عبدالعزيز التميمي مدير المساعدات للشؤون المحلية بهيئة الأعمال الخيرية بعجمان، وسامي محمد مدير عام جمعية أسواق عجمان التعاونية، والمشاركات والمكرمون. 
بدأ الحفل بتكريم الرعاة والداعمين للبرنامج من قبل مدير عام مؤسسة فزان، تلا ذلك تكريم 35 من المتفوقات في إتمام حفظ سورتي البقرة وآل عمران. وألقت آمنة الفلاسي مديرة دار أسماء بنت أبي بكر لتحفيظ القرآن الكريم، كلمة بهذه المناسبة توجهت فيها بالشكر والتقدير إلى الداعمين للبرنامج منذ انطلاقه وما قدموه من خدمات كان لها الأثر الطيب في نجاحه، حيث استمر من 18 يوليو حتى 18 أغسطس، واستفاد منه 91 دارسة افتراضياً وحضورياً في مقر الدار. يذكر أن البرنامج تضمن سلسلة من المحاضرات الدينية بالإضافة إلى برامج ترفيهية، وشاركت فيها نخبة من المعلمات المؤهلات وذوات الاختصاص، كما ضمت حلقات للحفظ أنشطة متنوعة تُعين المشارِكات على المزيد من التركيز والتدبر والإتقان، ضمن بيئة آمنة والتزام تام بالإجراءات الاحترازية، وقد شهد هذا العام إقبالاً لافتاً من النساء والفتيات بعد نجاح البرنامج في دورته الأولى.

جمعية أم المؤمنين
الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
عجمان
آخر الأخبار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
الإمارات
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 17:08
«ديب دايف دبي» على موعد مع خبراء الغوص
دنيا
«ديب دايف دبي» على موعد مع خبراء الغوص
اليوم 16:56
أشهر 4 أفلام صُوِّرت في البرازيل
دنيا
أشهر 4 أفلام صُوِّرت في البرازيل
اليوم 16:54
سعود القاسمي: الرياضة جزء من هوية وثقافة الشعب الإماراتي
الرياضي
سعود القاسمي: الرياضة جزء من هوية وثقافة الشعب الإماراتي
اليوم 16:44
مستشار ألمانيا يتعهد بمزيد من الدعم لأوكرانيا
عربي ودولي
مستشار ألمانيا يتعهد بمزيد من الدعم لأوكرانيا
اليوم 16:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©