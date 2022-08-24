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«التعليم والمعرفة» تعمم ضوابط عودة الطلبة للمدارس

«التعليم والمعرفة» تعمم ضوابط عودة الطلبة للمدارس
25 أغسطس 2022 02:07

إبراهيم سليم (أبوظبي)

عممت دائرة التعليم والمعرفة، على مدارس القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، الاشتراطات الخاصة لدخول المدارس، خلال العام الدراسي الجديد، وشملت إلزام الطلبة ممن تزيد أعمارهم على 12 عاماً وموظفي المدرسة والمقاولين الخارجيين بإجراء فحص PCR لا تتعدى صلاحيته 96 ساعة في اليوم الأول من الدراسة، فيما لن يكون هناك حاجة لإجراء اختبار PCR منتظم بعد نتيجة 96 ساعة الأولية.
وأبلغت المدارس الخاصة، ذوي الطلبة، سواء عبر الإيميلات أو المواقع أو وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت فيها متطلبات العودة إلى الدراسة التي عممتها الدائرة، والتي تشمل الالتزام بارتداء أقنعة الوجه «الماسك» داخل المدرسة فقط، إلا أنه يسمح بإزالة الأقنعة لطلبة رياض الأطفال والطلبة الذين يمارسون الرياضة أو يشاركون أداء الفنون مثل الغناء والعزف على آلة موسيقية والمسرح، بالإضافة إلى الطلبة أصحاب الهمم الذين تشير مذكرة الطبيب إلى عدم قدرتهم على ارتداء القناع.
وأشارت المدارس إلى وجود اختبارات ومتطلبات دخول إضافية، تشمل الالتزام بإجراء اختبار PCR لمن لديهم أعراض «كوفيد -19»، ويمكنهم العودة إلى المدرسة عند تقديم نتيجة اختبار PCR السلبية، كما يمكن لأولياء الأمور والمستوردين الدخول إلى مباني المدرسة عند تقديم حالة المرور الأخضر على تطبيق الحصن.
ودعت المدارس ذوي الطلبة، إلى ضرورة التأكد من حصول أطفالهم على نسخة مطبوعة من نتيجة اختبار الPCR الخاصة بهم، حيث سيتم رفض دخول الطلاب الذين يبلغون 12 عاماً فأكثر والذين ليست لديهم نتيجة اختبار PCR سلبية صالحة لمدة 96 ساعة.
وشددت على ضرورة بقاء الطلبة في المنزل إذا ظهرت على أي منهم أعراض «كوفيد- 19»، والقيام بإجراء اختبار PCR قبل العودة إلى المدرسة، وفي حال كان الطالب على اتصال وثيق بحالة إيجابية ل«كوفيد- 19»، يلتزم بإجراء اختبار PCR قبل العودة إلى المدرسة، بالإضافة إلى إبلاغ المدرسة فوراً في حالة الإصابة بفيروس «كوفيد- 19».
وطالبت مدارس خاصة ذوي الطلبة بالتوقيع على «تصريح السفر والصحة» وتحديد مكان وجود الأسرة خلال إجازة الصيف، وما إذا كان أحد أفراد الأسرة قد أصيب بفيروس «كوفيد- 19»، أو كانت الأسرة مخالطة لأحد القادمين من الخارج المصابين، مع ضرورة إيضاح الحالة الصحية للطالب وما إذا كان يعاني من أي مرض مزمن أو مرض مناعي. 

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بروتوكول
أصدرت وزارة التربية والتعليم البروتوكول المحدث للعودة إلى المدارس، وتضمن السماح للطلبة كافة بالالتحاق بالتعليم الحضوري، يشمل ذلك غير المطعمين لأسباب صحية أو المستثنين من التطعيم، وإلغاء الفحص الحراري للطلبة والموظفين، على أن يلتزم كل من يشعر بارتفاع درجة الحرارة بعدم القدوم للمنشأة التعليمية شرط الحصول على إجازة مرضية إذا كانت النتيجة سلبية، وإلغاء مسافة التباعد الجسدي، داخل المنشآت التعليمية والحافلات، مع الإبقاء على إلزامية لبس الكمامة داخل الأماكن المغلقة، والتزام سائقي الحافلات والمشرفين بإجراءات السلامة العامة كلبس الكمامة وتعقيم اليدين، فيما أتاحت خيار التعلم والعمل عن بُعد للطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية المصابين ب«كوفيد-19» أو من لديهم أعراض تنفسية إلى حين إجراء الفحص الطبي. 

 

دائرة التعليم والمعرفة
مدارس القطاع الخاص
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