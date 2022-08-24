نجاح أول عملية جراحية بالمنظار في أبوظبي لزرع جهاز لينكس

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

نجح فريق طبي في مستشفى مدينة زايد أحد مستشفيات الظفرة، التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، في علاج حالة مريض يبلغ من العمر 56 عاماً مصاباً بمرض الارتجاع المعدي المريئي باستخدام تقنية الحلقة المغناطيسية «لينكس»، وهي من أحدث الطرق الجراحية العالمية لعلاج مثل هذه الحالات.

وأوضحت الدكتورة مريم راشد المحيربي، نائب مدير الشؤون الطبية لمستشفيات الظفرة أن فريق خبراء مستشفى مدينة زايد أجرى أول عملية جراحية من نوعها في أبوظبي لزرع الحلقة المغناطيسية «لينكس»، قائلة: «نفتخر بفريق مستشفى مدينة زايد بقيادة الدكتور فادي المحاميد، استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة في مستشفى مدينة زايد. فقد تمكن مع أعضاء الفريق من علاج المريض باعتماد هذه التقنية الطبية الجديدة، آخذين في الحسبان معاناة المريض من الارتجاع المعدي المريئي لفترة طويلة، والذي صحبه الكثير من الألم والمشاكل قبل العملية».

ويعد جهاز الحلقة المغناطيسية «لينكس» أحد الحلول الجراحية الأكثر تقدماً في علاج الارتجاع على مستوى العالم، وهو مكوّن من سلسلة من خرزات التيتانيوم التي ترتبط ببعضها بعضاً لتشكيل حلقة. وعلى صعيد العملية الجراحية، يتم زرع الجهاز حول الجزء السفلي من المريء وتثبيته بهدف علاج أعراض الارتجاع الحمضي الشديد وتخفيف آلام المرضى المستمرة.

قاد العملية الدكتور فادي بسام المحاميد، استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة في مستشفى مدينة زايد. وأجريت جراحة اليوم الواحد باستخدام منظار البطن، وهي تقنية جراحية محدودة التدخل، ولم تستغرق العملية أكثر من 40 دقيقة، حيث «تم إدخال المريض في الصباح وغادر المستشفى في نفس اليوم بحالة ممتازة».

وأشارت الدكتورة المحيربي إلى أن مستشفى مدينة زايد يضم مجموعة من التخصصات الطبية المتميزة بإدارة خبراء مؤهلين ومتمرسين لضمان تقديم أفضل الخدمات والعلاجات الطبية التي تتماشى مع المعايير الدولية، كما «يعتبر مستشفى مدينة زايد المستشفى المرجعي لجميع مدن منطقة الظفرة. ويلبي كافة احتياجات سكان مدينة زايد وسكان المناطق المحيطة بها من خلال توفير أفضل حلول الرعاية الصحية على مستوى الدولة».

وأكدت المحيربي أن جهود مستشفيات الظفرة تنصب دائماً على منح الأولوية دائماً لتلبية احتياجات المرضى من خلال العناصر الأساسية اللازمة للتميز في الرعاية الصحية والتي تشمل اتباع المعايير الصحية العالمية وتوظيف أفضل المواهب الطبية المتمرسة، إلى جانب البنية التحتية الطبية القوية وأحدث التطورات التقنية، مشيرة إلى أن مستشفى مدينة زايد يستقبل الحالات المرضية القادمة من جزيرة دلما والمرفأ وليوا وغياثي والسلع.