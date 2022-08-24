«صحة أبوظبي» تتيح للأطباء الالتحاق ببرامج إقامة وزمالة في كندا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، أنه أصبح بإمكان الأطباء المتدربين في الإمارة الاستفادة من البرامج التدريبية الجديدة المعتمدة في كندا والتي ستقدم في مراكز التعليم الطبي المستمر، كما يمكن للكوادر الصحية العاملة في القطاع الصحي في الإمارة الالتحاق ببرامج الزمالة في كندا والاستفادة من الفرص التعليمية والتدريبية المتخصصة التي تقدمها الكلية الملكية الكندية الدولية من خلال نظام هجين يجمع بين الحضور الفعلي في كندا أو الإمارات. جاء ذلك ضمن مذكرة تفاهم وقعتها الدائرة والكلية الملكية الكندية الدولية، المؤسسة غير الربحية الهادفة إلى تعزيز وتقديم برامج وخدمات الكلية الملكية للأطباء والجراحين في كندا في الأسواق المستهدفة.

وقع المذكرة كل من الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، وسوزان د.موفات - بيرس، الرئيس والمدير التنفيذي للكلية الملكية الكندية الدولية، بحضور مارسي غروسمان، سفيرة كندا لدى الإمارات العربية المتحدة والدكتورة هدى المعيني، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية، وليلى الزبيدي، مدير إدارة تراخيص القوى العاملة والتعليم الطبي في دائرة الصحة أبوظبي.

ونصت مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال الرعاية الصحية، لا سيما برامج التعليم الطبي للدراسات العليا والبحث العلمي ودفع عجلة الابتكار في مجال الرعاية الصحية للارتقاء بالمخرجات العلاجية وتجربة المرضى.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة: «في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، تواصل الدائرة التعاون مع الشركاء الإقليميين والعالميين الرائدين في مجالاتهم لتعزيز قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي وتقديم أفضل الممارسات الطبية لجميع أفراد المجتمع، حيث نعتز بتوحيد جهودنا مع الكلية الملكية الكندية الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات وتقديم برامج تدريب وتطوير مهنية وفق أعلى المستويات العالمية لتعزيز مهارات وكفاءات المهنيين الصحيين في أبوظبي. ونحن على ثقة من أن التعاون سيحقق إنجازات هامة في رفد الكفاءات الصحية في كلا البلدين.»

تمكين العنصر البشري

قال الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في الدائرة: «نمضي في دائرة الصحة بأبوظبي قدماً نحو تحقيق رؤيتنا «أبوظبي مجتمع معافى» والتي تنصب بشكل رئيسي على تمكين العنصر البشري والاستثمار في الكوادر الطبية والارتقاء بكفاءاتهم لمواصلة دورهم في الحفاظ على صحة المجتمع ووضع بصماتهم الفريدة في دعم القطاع الصحي. وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، نواصل جهودنا في الاستثمار في الكوادر الصحية والارتقاء بها وتعزيز أصر التعاون مع شركائنا في مختلف أنحاء العالم في هذا المجال، وذلك لتوسيع نطاق فرص التعليم الطبي وضمان توفير بيئة تعليمية متميزة للكوادر الطبية تسهم في الارتقاء بكفاءاتهم وفقاً لأحدث الممارسات العالمية، بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وأدوات التعليم الإلكتروني».

التعليم الطبي

قالت سوزان د.موفات - بيرس، الرئيس والمدير التنفيذي للكلية الملكية الكندية الدولية: «نتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع دائرة الصحة أبوظبي ومؤسساتها التابعة في مسيرتهم المتواصلة للارتقاء بالتعليم الطبي بعد التخرج في أبوظبي. فبعد عدة أعوام من المباحثات والتخطيط المشترك، يسعدنا المضي في هذا التعاون وإضفاء طابع رسمي على الأفكار والخطط الطموحة. وكمؤسسة رائدة في التعليم الطبي المتخصص الذي يعزز التعلم للأطباء المتخصصين والمقيمين لتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للجميع، نتطلع قدماً إلى العمل مع دائرة الصحة وشركائها لتحقيق هذه الأهداف».