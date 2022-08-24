«كليمنصو الطبي دبي» يواصل جهوده في علاج أمراض الغدد الصماء «المعقدة»

دبي ( الاتحاد)

أكد «مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي» مواصلة جهوده في تقديم الاستشارات الطبية المتخصصة لعلاج الحالات المعقدة لأمراض الغدد الصماء. وفي هذا الصدد، كشف المستشفى عن استقباله البروفسور «بول لادنسون»، أحد أشهر أطباء الغدد الصماء والاستقلاب في العالم، والمرتقب قدومه إلى دبي بين 7 و8 سبتمبر القادم.

تأتي الزيارة ضمن «برنامج الطبيب الزائر» من «جونز هوبكنز ميديسن»، بالتعاون مع مستشفى مركز كليمنصو دبي، والذي يشمل زيارات منتظمة إلى دبي لأشهر الأطباء في «جونز هوبكنز ميديسن» في الولايات المتحدة الأميركية، من جميع التخصصات لمراجعة الحالات المرضية وتقديم الاستشارات الطبية اللازمة، وإجراء العمليات الجراحية للمرضى من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وكشف البروفسور «بول لادنسون»، أستاذ الطب في «جونز هوبكنز» واستشاري أمراض الغدد الصماء والاستقلاب، عن أنه بصدد إطلاق تقنية جديدة، وصفها بأنها ستشكل ثورةً في علاج الحالات الحرجة لأمراض الغدد الدرقية، من دون الحاجة إلى عمل جراحيّ.

وقال: «أتطلع إلى جعل خبرات «جونز هوبكنز» في طب أمراض الغدة الدرقية والاستقلاب متوفرة بسهولة في «مستشفى كليمنصو» ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، بما يتيح لأكبر عدد من المرضى الاستفادة من العناية الرائدة التي نوفّرها لهم، بينما ينعمون بحياتهم في موطنهم ووسط أفراد عائلاتهم، من دون الحاجة للسفر إلى الخارج».

وأضاف: «يشتهر الأطباء والمتخصصون في «جونز هوبكنز» بأبحاثهم المتطورة، ويمتلكون خبرات مشهوداً لها عالميّاً، ويقدّمون خدماتهم كفريقٍ متكاملٍ في دبي على مدار العام، وفي جميع الاختصاصات الطبية المتقدّمة، ما يوفر أفضل سبل العلاج للحالات الطبية الصعبة والمعقدة، مع سرعة الشفاء منها».

ويقع مستشفى مركز كليمنصو الطبّي دبي في المرحلة الثانية من مدينة دبي الطبيّة، وهو ينتمي إلى جيلٍ جديد من المستشفيات المتطوّرة من ضمن النظام الصحي لمجموعة مستشفيات ومراكز كليمنصو ميديسين إنترناشونال (CMI) الطبيّة الحائزة على جوائز متعدّدة والتي تتميّز بتقنيّاتها المتقدّمة في الشرق الأوسط. يعتمد المستشفى أحدث الابتكارات التقنيّة والعلاجات الرائدة. ويضمّ نخبة من الأطبّاء والجرّاحين واختصاصيّي الرعاية الصحيّة من مختلف الاختصاصات لتوفير أفضل رعاية طبيّة للمرضى والارتقاء بقطاع الرعاية الصحيّة إلى أعلى المستويات محليًّا، إقليميًّا وعالميًّا. أما مستشفيات جونز هوبكنز الطبية فيقع مقرها في مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند في الولايات المتحدة، وهي إحدى أكبر نظم الرعاية الصحية في العالم، وتضم المستشفيات التابعة متخصصين في جميع مجالات الطب يعملون معًا في بيئة مستشفى مصممة لدعم ورعاية العلاجات المبتكرة وتسريع تطور الطب العلمي.