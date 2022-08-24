أمطار على مناطق متفرقة من الدولة

إبراهيم سليم ومحمد البلوشي (أبوظبي، العين)

هطلت أمس أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، إثر تكون سحب ركامية على بعض المناطق الشرقية، صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة بلغت سرعتها 40 كلم/س مثيرة للغبار، والأتربة أدت الى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً.وتشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.وشملت مناطق هطول الأمطار طريق العين دبي، وطريق الهير ناهل، والهير، والفوعة، وطريق الفقع الهير، القطارة، الهيلي، وخطم الشكلة، وملاقط، والظاهر.وسجلت سيح السلم بدبي أعلى درجة حرارة في الدولة أمس 47 درجة مئوية في الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركزالوطني للأرصاد أن يسود طقس صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً على بعض المناطق – احتمال تكون بعض السحب الركامية جنوباً بعد الظهر، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 كلم/س إلى 25 تصل إلى 40 كلم/س.

ويكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة خاصة مع السحب وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وهطلت، عصر أمس،أمطار غزيرة على مدينة العين وضواحيها، مصحوبة برياح، واستمرت لفترات متقطعة حتى المساء، كما انخفضت درجات الحرارة بشكل ملحوظ. وكانت السحب الركامية قد غطت مدينة العين منذ الساعة الواحدة ظهراً، وشهدت المدينة وضواحيها موجة غبار قبل سقوط الأمطار، ما أدى إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية.

وهطلت الأمطار على مناطق متفرقة من الساعة الواحدة ظهراً وطوال فترة المساء، على وسط المدينة، وشارع الشيخ طحنون بن محمد، وطريق العين دبي، ومنطقة الطوية ومنطقة النباغ ومساكن وهيلي والفوعة والقطارة ومنطقة اليحر (على بعد 25 كيلومتراً من مركز مدينة العين)، وطريق أبوظبي العين، ومناطق المرخانية والسلامات، وبدع بنت سعود، وطريق ناهل العين وخطم الشكلة وملاقط والظاهر، وغرب العين على الروضة والسلامات ومنطقة الفقع وطريق الهير ناهل، وجنوب مدينة العين منطقة القوع التي شهدت هطول أمطار متوسطة.

انخفاض تدريجي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً، وتظهر السحب جنوباً، قد تكون ركامية أحياناً، مع ميل درجة الحرارة للانخفاض التدريجي، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 45 كلم/س، والبحر خفيف - متوسط يضطرب أحياناً صباح الجمعة الباكر في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.