حملة للحفاظ على المظهر العام في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، نفذت بلدية مدينة أبوظبي حملة ميدانية وافتراضية على السيارات والدراجات الهوائية المهملة وأماكن بيع وترك المركبات والقوارب والكرفانات والشاحنات في الأماكن العامة، وذلك من خلال مراكزها الفرعية: مركز بلدية المدينة، ومركز بلدية الشهامة، ومركز بلدية مدينة زايد، ومركز بلدية مصفح، ومركز بلدية الوثبة، كل ضمن نطاقه الجغرافي.

وهدفت الحملة إلى المحافظة على المظهر الجمالي والحضاري الذي تتمتع به أبوظبي، والقضاء على مشوهات المظهر العام، خصوصاً من المركبات المتروكة والمهملة لفترات طويلة في الساحات وبعض المواقف، مما يشكل مظهراً غير حضاري في المدينة.

وتضمنت الحملة في الجانب الميداني منها قيام فرق التفتيش التابعة لبلدية مدينة أبوظبي ومراكزها الفرعية بتوعية أفراد المجتمع، في جميع المناطق التي شملتها الحملة، بأهمية وضرورة الحفاظ على المظهر العام والمشهد الجمالي الذي تتمتع به أبوظبي، والاضطلاع بمسؤولياتهم المجتمعية في الابتعاد عن أي سلوك يضر بالمظهر العام والنهضة الحضارية والعمرانية التي تشهدها أبوظبي.

رسائل

تضمنت الحملة في الجانب الافتراضي منها توعية القاطنين في النطاق الجغرافي للحملة بأهمية وضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري العام بعدم ترك المركبات والدراجات الهوائية أو القوارب والكرفانات أو الشاحنات مهملة في الأماكن العامة، حيث تم نشر العديد من المنشورات التوعوية عبر الحسابات الرسمية للبلدية على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر- انستغرام- فيس بوك- سناب شات) وعبر تطبيق «فريجنا»، بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية توعوية للجمهور تحث أفراد المجتمع على التعاون في الحفاظ على المظهر العام من أية مشوهات أو مهملات.