الخميس 25 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

اختتام النسخة السادسة من «قيض الخير» في الفجيرة

اختتام النسخة السادسة من «قيض الخير» في الفجيرة
25 أغسطس 2022 02:07

الفجيرة (وام) 

 أسدلت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية الستار على فعاليات النسخة السادسة من البرنامج الصيفي قيض الخير، الذي تواصلت فعالياته على مدى ثلاثة أسابيع متواصلة في المجالس المجتمعية في الإمارة تبعتها رحلة علمية مميزة. 
وتأتي هذه الفعاليات ضمن مبادرات المؤسسة ومسؤوليتها المجتمعية، والتي ارتكزت إلى عدة محاور مهمة أبرزها الاستثمار الأمثل للعطلة الصيفية للطلبة، وتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير فعاليات تُرسّخ روح العمل الجماعي والتعاون. 
وقال المهندس علي قاسم مدير عام الموارد الطبيعية: إن قيض الخير هذا الموسم كان حافلاً بالأفكار والأنشطة التي راقت للجميع، مُشيراً إلى الفعاليات التي تدعم التماسك الأسري، وتعكس أهمية الحفاظ على التراث الإماراتي بحضور كبار المواطنين لتعليم الأبناء العادات والتقاليد التي تُميّز مجتمع الإمارات ونقل الخبرة والمعرفة عبر المجالس المجتمعية التي نقلت عبر الأنشطة المقدمة ذاكرة حياة الأولين إلى الأطفال المشاركين، فضلاً عن توعيتهم بالحرف التي مارستها المرأة الإماراتية قديماً. 
وأعرب المهندس علي قاسم عن سعادته بالنجاح الذي حققته هذه النسخة، مُقدماً الشكر لكل من ساهم في نجاحها من فِرَق العمل.

أخبار ذات صلة
«الجودو» يدشن الموسم بكأس الاتحاد للفئات العمرية
الفجيرة الأولى في قائمة أكثر المدن أماناً

مختبر الابتكار 
نظمت المؤسسة على هامش ختام الفعاليات جولة استكشافية لعدد من الأطفال في مختبر الابتكار الذي يضم مجموعة واسعة من الأدوات والتقنيات المتطورة لتحفيزهم على الإبداع والابتكار وتعريفهم بالتقنيات المتقدّمة ومدى أهميتها للمستقبل تحت شعار من القيض إلى المستقبل، وذلك في تجربة تفاعلية فريدة من نوعها تمكّنهم من فهم ثقافة الابتكار الذي أصبح في دولتنا رهانا على العقول المبدعة والأفكار الخلاقة لصناعة مستقبل مستدام. 

 

الفجيرة
مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية
آخر الأخبار
«ديب دايف دبي» على موعد مع خبراء الغوص
دنيا
«ديب دايف دبي» على موعد مع خبراء الغوص
اليوم 16:56
أشهر 4 أفلام صُوِّرت في البرازيل
دنيا
أشهر 4 أفلام صُوِّرت في البرازيل
اليوم 16:54
سعود القاسمي: الرياضة جزء من هوية وثقافة الشعب الإماراتي
الرياضي
سعود القاسمي: الرياضة جزء من هوية وثقافة الشعب الإماراتي
اليوم 16:44
مستشار ألمانيا يتعهد بمزيد من الدعم لأوكرانيا
عربي ودولي
مستشار ألمانيا يتعهد بمزيد من الدعم لأوكرانيا
اليوم 16:39
«الأبيض» يحافظ على «المركز 69» عالمياً
الرياضي
«الأبيض» يحافظ على «المركز 69» عالمياً
اليوم 16:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©