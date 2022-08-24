اختتام النسخة السادسة من «قيض الخير» في الفجيرة

الفجيرة (وام)

أسدلت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية الستار على فعاليات النسخة السادسة من البرنامج الصيفي قيض الخير، الذي تواصلت فعالياته على مدى ثلاثة أسابيع متواصلة في المجالس المجتمعية في الإمارة تبعتها رحلة علمية مميزة.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن مبادرات المؤسسة ومسؤوليتها المجتمعية، والتي ارتكزت إلى عدة محاور مهمة أبرزها الاستثمار الأمثل للعطلة الصيفية للطلبة، وتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير فعاليات تُرسّخ روح العمل الجماعي والتعاون.

وقال المهندس علي قاسم مدير عام الموارد الطبيعية: إن قيض الخير هذا الموسم كان حافلاً بالأفكار والأنشطة التي راقت للجميع، مُشيراً إلى الفعاليات التي تدعم التماسك الأسري، وتعكس أهمية الحفاظ على التراث الإماراتي بحضور كبار المواطنين لتعليم الأبناء العادات والتقاليد التي تُميّز مجتمع الإمارات ونقل الخبرة والمعرفة عبر المجالس المجتمعية التي نقلت عبر الأنشطة المقدمة ذاكرة حياة الأولين إلى الأطفال المشاركين، فضلاً عن توعيتهم بالحرف التي مارستها المرأة الإماراتية قديماً.

وأعرب المهندس علي قاسم عن سعادته بالنجاح الذي حققته هذه النسخة، مُقدماً الشكر لكل من ساهم في نجاحها من فِرَق العمل.

مختبر الابتكار

نظمت المؤسسة على هامش ختام الفعاليات جولة استكشافية لعدد من الأطفال في مختبر الابتكار الذي يضم مجموعة واسعة من الأدوات والتقنيات المتطورة لتحفيزهم على الإبداع والابتكار وتعريفهم بالتقنيات المتقدّمة ومدى أهميتها للمستقبل تحت شعار من القيض إلى المستقبل، وذلك في تجربة تفاعلية فريدة من نوعها تمكّنهم من فهم ثقافة الابتكار الذي أصبح في دولتنا رهانا على العقول المبدعة والأفكار الخلاقة لصناعة مستقبل مستدام.