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نظام آلي لتقييم حالة الطرق في دبي

سيارة للهيئة مزودة بكاميرات وبرامج متطورة لرصد وتقييم حالة الطرق (وام)
25 أغسطس 2022 02:07

دبي (وام)

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طَوَّرَت هيئة الطرق والمواصلات في دبي النظام الآلي لتقييم حالة الطرق وإدارة صيانتها، سعياً منها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ذات الصلة. ويُعتَبَرُ هذا النظام برنامجاً شاملاً لأتمتة وحوكمة تقييم أداء حالة الرصف الوظيفية والإنشائية لشبكة الطرق من خلال تطبيقات برمجية كأنظمة آلية لإدارة الرصف. 
وقال حمد الشحي مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها بمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: إن هذا النظام يعتبر النسخة الرقمية الإلكترونية للطرق مع تقنيات الذكاء الصناعي في تطبيق استراتيجيات وسياسات الهيئة وإدارة الصيانة لتقييم شبكة الطرق والاختيار الأمثل لنوع الصيانة المناسب، ضمن الميزانيات المرصودة لصيانة شبكة الطرق..ويخضع هذا التطور لتحديات كبيرة، بالنظر لاستمرار توسّع الشبكة من خلال إنشاء طرق جديدة، وتتمثّل هذه التحديات في تعرّض هذه الشبكة لعوامل مختلفة تؤدي إلى ظهور بعض الأضرار لتقادمها مع الزمن، وذلك بسبب العوامل البيئية أو الحمولات التشغيلية. 
وأضاف الشحي: «لتحقيق التحول إلى النسخة الرقمية للطرق، فقد تم توفير آلية برمجية تقوم ببرمجة تحديد احتياجات الصيانة السنوية وبرمجة تنفيذها بناءً على التخطيط الذي يتم من خلال تلك النظم الحديثة لإسعاد وإرضاء مستخدمي الطريق أولاً وترشيد النفقات التشغيلية ثانياً..وقد تم تطوير النظام للعمل على توزيع الميزانية على فعاليات صيانة الشبكة، بما يكفل أن تحافظ على جودتها بالشكل الأمثل وبنفس الوقت يتم استغلال الميزانية المتوفرة بالشكل الأفضل». وأكّد أن النظام الآلي لتقييم حالة الطرق وإدارة صيانتها، هو عبارة عن نظام ذكي وتقني بتقنيات المسح الليزرية لتكوين النسخة الرقمية للطرق، وللتحقق من دورة حياة أصول الرصف وصيانتها في إدارة صيانة الطرق ومنشآتها.
وتتميّز دورة حياة النظام في الهيئة بدقة البيانات ومرجعيتها المطابقة للواقع، حيث إن جميع أجزاء شبكة الطرق ضمن النظام لها تسمية رقمية ثابتة في قاعدة بيانات النظام تمثل أصغر جزء يمكن استخدامه في التخطيط لأعمال الصيانة.
وختم حمد الشحي بالتأكيد على الجدوى الاقتصادية من تطوير النسخة الرقمية للطرق ونظم إدارة الصيانة الذكية للحفاظ على الشبكة، والتي تتلخص في عدد من الفوائد هي مواكبة الثورة الصناعية في تطبيق التكنولوجيا الرقمية لتكوين النسخة الرقمية للطرق، وتحقيق الترشيد في الإنفاق على الصيانة، حيث إن صيانة الشبكة الطرقية تعني بشكل أساسي الاستثمار في قيمة أصول الطرق.

دبي
الطرق
هيئة الطرق والمواصلات
هيئة الطرق والمواصلات بدبي
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