افتتاح حديقة جديدة بمدينة المرفأ

المرفأ (وام)

افتتحت بلدية منطقة الظفرة حديقة جديدة بمدينة المرفأ في الحوض رقم 5 أمام الجمهور، بهدف توفير مرافق ترفيهية لتحقيق رضا وسعادة السكان وزوار المدينة التي تشهد العديد من المهرجانات السنوية، وتوفير بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة لتلبية احتياجات المجتمع المحلي. تبلغ المساحة الكلية للحديقة 12.000 متر مربع، وتضم منطقتي ألعاب للأطفال، واحدة بأرضيات مطاطية والأخرى بأرضية رمل شاطئي، بالإضافة إلى مسار للمشي وملعب كرة قدم عشبي وملعب متعدد الاستخدامات. وتوفير المتطلبات الأساسية بما يضمن الراحة لمستخدمي الحديقة من مختلف الشرائح. وتشتمل الحديقة على أنواع من نباتات ومغطيات التربة وأشجار محلية ومثمرة ومناطق عشب طبيعي بنظام الري تحت السطحي، حيث تم تزويد الحديقة بمرافق لخدمة الزوار وسور خارجي دائم.