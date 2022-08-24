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جلسة حوارية لشباب «نقل عجمان»

جلسة حوارية لشباب «نقل عجمان»
25 أغسطس 2022 02:07

عجمان (الاتحاد)

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 نظم مجلس شباب هيئة نقل عجمان، جلسة حوارية بعنوان «الشباب هم المستقبل»، بحضور مروان النعيمي رئيس مجلس الشباب، وعدد من الموظفين العاملين في مختلف المؤسسات في الهيئة.
وتم خلال الجلسة، مناقشة دور فئة الشباب في الهيئة، والتحديات التي تواجههم، بهدف الخروج بحلول عملية وأفكار مبتكرة، وإيجاد سياسات فعالة تساهم في توفير بيئة عمل مناسبة وإيجابية.
وأكد مروان النعيمي، أن الشباب فئة مهمة في المجتمع، ويجب علينا توجيههم وإعطاؤهم فرصة لإبراز مهاراتهم وأفكارهم وتوظيف طاقاتهم بما فيه فائدة للمجتمع والدولة، مؤكداً أنهم الركيزة الأساسية في العمل الحكومي.

عجمان
هيئة النقل
الشباب
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