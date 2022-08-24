«تحقيق أمنية».. فرحة وأمل

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

تسعى مؤسسات الدولة جاهدة إلى تحقيق السعادة لكل أفراد المجتمع، وتبذل من أجل ذلك جهوداً حثيثة، تكللت بإنجازات في مجالات متعددة. ومؤسسة «تحقيق أمنية»، واحدة من المؤسسات التي تلعب دوراً كبيراً في الاهتمام بالطفولة، من خلال برامج غاية في الأهمية، وذلك بزرع الفرحة في قلوب الأطفال الذين يحتاجون لعناية قصوى بسبب احتياجاتهم الخاصة، لاسيما الذين يعانون حالات مرضية مستعصية، فقد تكفلت «المؤسسة» بتحقيق أمنياتهم. وكرست «تحقيق أمنية» جهودها منذ تأسيسها في عام 2010 لإدخال الفرحة والأمل في نفوس هؤلاء الأطفال وأسرهم، حيث حققت المؤسسة 5600 أمنية لأطفال من نحو 100 جنسية، يعانون أمراضاً مزمنة.

وأكد هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، أن المؤسسة تحرص على تحقيق أمنيات جميع الأطفال المصابين بأمراض مستعصية وخطيرة تهدّد حياتهم مهما تطلب الأمر، مشيراً إلى أن هذه الفئة تحتاج إلى المزيد من الأمل وزرع روح التفاؤل الإيجابي الذي يُسهم في إدخال السعادة على قلوبهم، ويساعدهم على تجاوز الكثير من الآلام التي يعانونها خلال مراحل تلقّيهم العلاج.

وأوضح الزبيدي أن المؤسسة تعمل على تحقيق أمنيات الأطفال داخل الدولة وخارجها، لإسعاد أكبر عدد ممكن من الأطفال المرضى، وذلك من خلال شبكة علاقات واسعة، تعمل من خلالها على تنفيذ أجندتها السنوية، حيث تتواصل مع المستشفيات والجهات ذات العلاقة في الدول التي تحتضن هؤلاء الأطفال، لافتاً إلى أنه على الصعيد المحلي فإن المؤسسة تغطي جميع أرجاء الإمارات.

وقال: «حقّقنا أمنيات 1143 طفلاً وطفلة في المملكة الأردنية الهاشمية، بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، إضافة إلى تحقيق 605 أمنيات لأطفال اليمن الشقيق بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، كما حقّقت المؤسسة 78 أمنية في جمهورية مصر العربية بالتعاون مع مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في محافظة أسوان، ومستشفى الأطفال الجامعي التخصصي- أبو الريش».

وأشار الزبيدي إلى أن اختيار هؤلاء الأطفال لتحقيق أمنياتهم يتمّ وفق شروط، من بينها العمر، حيث تتراوح أعمارهم ما بين 3–18 سنة، ممن يعانون أمراضاً خطيرة تُهدّد حياتهم وفق تقرير المستشفى أو الطبيب المعالج، وألا يكونوا من الأطفال الذين تحققت أمنياتهم سابقاً.

وتابع: «أمنيات الأطفال متباينة، فهناك من طلب الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية أو ألعاب حديقة أو غرف نوم أو كراسي متحركة، وغيرها، إضافة إلى تحقيق بعض الأمنيات في السفر برحلات ترفيهية أو مقابلة شخصية شهيرة أو الذهاب في رحلة إلى مكان يختارونه أو الحصول على شيء يرغبون فيه أو أن يكونوا ليوم واحد مثلما حلموا «أطباء أو عناصر شرطة أو أميرات وغيرها».

وأشار الزبيدي إلى أن المؤسسة تحرص منذ تأسيسها في عام 2010 على اتّباع نهج القيم الإنسانية لمؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومواكبة جهود الدولة في الريادة العالمية على الصعيد الإنساني، وتقديم المساعدة للجميع من دون تمييز، مؤكداً أن مؤسسة «تحقيق أمنية» تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة، إضافة إلى مساهمة الشركات والمؤسسات الوطنية الحريصة على تقديم المزيد من المبادرات المجتمعية في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، فضلاً عن رجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء من أفراد المجتمع الذين يملأ قلوبهم حبّ الخير والعطاء.

وأوضح الزبيدي: «كما حرصنا في المؤسسة على إشراك الجمهور في فعل الخير، حيث يمكنهم التبرّع بالملابس داخل صناديق جمع ملابس التبرعات التي تمّ نشرها في أرجاء مدينة أبوظبي كافة، وذلك في إطار البحث عن موارد إضافية لتحقيق المزيد من الأمنيات. كما يوفر الموقع الإلكتروني www.makeawish.ae للمتبرعين قنوات متعدّدة وخيارات متنوعة آمنة للتبرع، عبر خطوات سهلة وواجهة آمنة من أي جهاز ذكي».

وأضاف الزبيدي: «بتوجيهات من حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، سمو الشيخة شيخة بنت سيف آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة تحقيق أمنية، نحرص على إقامة العديد من الشراكات الاستراتيجية وتوقيع الاتفاقيات مع الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة لدعم عملنا الإنساني النبيل».

وأكد الزبيدي أن المؤسسة تعمل على مواكبة جهود الدولة والارتقاء بإنجازاتها على الصعد كافة، وعلى الصعيد الإنساني بشكل خاص، من خلال مواصلة تحقيق المزيد من الأمنيات عبر عقد العديد من الشراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة التي تسهم في دعم فعاليات مؤسسة تحقيق أمنية، مادياً ومعنوياً، وتساعدها على تنفيذ استراتيجيتها الإنسانية في تخفيف معاناة الأطفال المصابين بأمراض مستعصية تهدّد حياتهم، ورسم بسمة الأمل والتفاؤل على وجوههم مع عائلاتهم».

ثناء

أثنى الأهالي الذين تحققت أمنيات أبنائهم على المبادرة، وأكدوا أنها فتحت نافذة للسعادة والبهجة في نفوس الأطفال، بعد معاناة نفسية وجسدية خلال مرحلة العلاج التي تختلف باختلاف المرض.

وقال والد الطفل ريان محمد، إن مؤسسة «تحقيق أمنية» أسهمت وبشكل كبير في إدخال الفرحة في قلب ابنه المريض، وانسحب ذلك على نفسياتنا جميعاً.

وقالت أم مريم جمال، إن لمحة السعادة التي رسمتها المؤسسة على وجه ابنتها لا تنسى: «لا يمكنني أن أعبَّر عن سعادتي لحظة رؤية الفرحة في عيون ابنتي، فقد حققت المؤسسة أمنيتها».