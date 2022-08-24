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3 ملايين زيارة للموقع الإلكتروني لصندوق الزكاة

3 ملايين زيارة للموقع الإلكتروني لصندوق الزكاة
25 أغسطس 2022 02:07

أبوظبي (وام)

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بلغ عدد زيارات الموقع الإلكتروني لصندوق الزكاة خلال النصف الأول من العام الحالي مليونين و926 ألفاً و223 زيارة. وقال الدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي، مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام: إن القائمين على صندوق الزكاة يدركون تماماً أهمية التحول الرقمي في تقديم الخدمات، والتي من شأنها أن تحقق أعلى مستويات الجودة. 
وأضاف أن عدد زوار الموقع الإلكتروني - الذي وصل إليه الصندوق اليوم - هو انعكاس لنجاح خدماته الإلكترونية التي قدمها طوال الأعوام الماضية والتي أسهمت في زيادة أعداد المزكين. 
وذكر أن الموقع الإلكتروني للصندوق يحظى بثقة المزكين من داخل الدولة وخارجها، ويقدم خدماته بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والإسبانية.

صندوق الزكاة
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