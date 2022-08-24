220 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» بعجمان

دبي (وام)

استفادت 1696 أسرة من المساعدات الإنسانية التي قدمتها جمعية بيت الخير في عجمان، لتبلغ حتى نهاية يوليو 7 ملايين و802 ألف و152 درهماً. وبلغ ما قدمه فرع عجمان منذ تأسيسه عام 2013 حتى 2021، 220 مليوناً و137 ألفاً و295 درهماً استفادت منها 41 ألفاً و445 أسرة وحالة.

وأوضحت إدارة شؤون الأفرع في جمعية بيت الخير أن نشاط الفرع ازدهر بعد شراكته الناجحة مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية التي توجت بإنشاء وقف عجمان.

وأشادت حليمة عبدالله الظنحاني مدير شؤون أفرع «بيت الخير» بتعاون حكومة عجمان ومؤسساتها الإنسانية والمجتمعية مع إدارة الجمعية ودعمها المتواصل لنشاط الفرع.

وقالت حليمة الظنحاني: إن عدد الأسر المواطنة التي ترعاها الجمعية في عجمان يتجاوز اليوم 380 أسرة تتقاضى مساعدات نقدية وغذائية بشكل شهري.