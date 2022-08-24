96 عقد زواج لغير المسلمين في محاكم رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

قال المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، إن الدائرة تتيح للمقيمين من غير المسلمين إتمام إجراءات توثيق عقود الزواج للراغبين في ذلك، بصرف النظر عن جنسياتهم أو دياناتهم.

وأوضح الخاطري أن الدائرة وفّرت خدمة توثيق عقود الزواج لغير المسلمين منذ فترة بعيدة، وقد أبرمت عدة عقود لمختلف الديانات والجنسيات، بلغ عددها 96 عقداً، والتي تمّت وفقاً لشروط وإجراءات محددة مكنتهم من توثيق عقد الزواج بكل مرونة وسهولة ويسر، بما يحقق تيسير المعيشة والاندماج المجتمعي لمختلف سكان إمارة رأس الخيمة، الأمر الذي يعكس صور المحبة والتسامح والسلام في دولة الإمارات، وتعزيز جانب الأخوة الإنسانية.

وأضاف أنه يمكن للمقيم غير المسلم أيّاً كانت جنسيته أو ديانته وبناء على رغبة طرفي الزواج، ووفقاً للإجراءات المعمول بها في دائرة المحاكم، أن يتقدم بطلب الحصول على خدمة عقد الزواج من خلال قسم عقود الزواج في الدائرة، ويتم إجراء العقد من خلال المأذونين المعتمدين في محاكم رأس الخيمة، ويجري اعتماد العقد من القاضي المختص بذلك.

وذكر رئيس دائرة المحاكم أن وجود هذا التنظيم القانوني لتوثيق عقود الزواج لغير المسلمين قد ساهم في تيسير إجراءات الزواج لكافة أطياف المجتمع في رأس الخيمة، وبناء أسرة سعيدة ومتماسكة، وتحقيق الاستقرار المجتمعي ووضع العلاقات الاجتماعية في إطار رسمي واضح، إلى جانب تقديم خدمات مميزة ذات جودة وكفاءة عالية، لافتاً إلى أن هذه الخدمة حازت إعجاب ورضا الأُسر التي استفادت منها.