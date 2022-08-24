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قنصل الصين يزور شرطة رأس الخيمة

عبدالله الحديدي لدى استقباله القنصل الصيني (من المصدر)
25 أغسطس 2022 02:07

رأس الخيمة (الاتحاد)

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استقبل العميد عبدالله خميس الحديدي، قائد عام شرطة رأس الخيمة بالإنابة، في مبنى القيادة، لي شيوي هانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور السادة المديرين العامين ونوابهم وعدد من مديري الإدارات والضباط.
حيث رحب العميد الحديدي بالضيف الزائر الذي تأتي زيارته في إطار تعزيز أفق التعاون المشترك بين وزارة الداخلية متمثلة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وجمهورية الصين الشعبية، بما يخدم الصالح العام ويرتقي بمستويات الخدمة المقدمة لأبناء الجالية الصينية، مشيداً بمستوى العلاقات المتينة التي تربط بين الجانبين، حيث تم التباحث خلال اللقاء حول سبل توطيدها. كما اطلع القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية والوفد المرافق له على أبرز الخدمات والمهام التي تقوم بها شرطة رأس الخيمة بمختلف إداراتها وأقسامها، وعلى منظومة العمل في غرفة العمليات المركزية والأنظمة الأمنية والمرورية المتوفرة فيها، وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية في المجالات الأمنية والشرطية. وأعرب لي شيوي هانغ عن بالغ شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال وللدور البارز الذي تقوم به القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في نشر الأمن والأمان وخدمة أفراد المجتمع والجالية الصينية على وجه الخصوص.

الصين
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