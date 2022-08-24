الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب جنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار. وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط قد يضطرب أحياناً صباح الجمعة الباكر ويحدث المد الأول عند الساعة 23:59 والجزر الأول عند الساعة 17:53 والجزر الثاني عند الساعة 07:23 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 09:24 والمد الثاني عند الساعة 20:22 والجزر الأول عند الساعة 15:16 والجزر الثاني عند الساعة 03:13.