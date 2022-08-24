شرطة أبوظبي تستعد للعام الدراسي بخطة شاملة لتأمين سلامة الطلاب
شرطة أبوظبي تستعد للعام الدراسي بخطة شاملة لتأمين سلامة الطلاب
24 أغسطس 2022 13:37
اكملت شرطة أبوظبي استعداداتها للعام الدراسي الجديد "2022 – 2023 ميلادي" بخطة شاملة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتأمين عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع عامة وخصوصاً طلبة المدارس وذلك تحت شعار " السلامة المرورية لطلبة المدارس".
وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات أن سلامة أبناؤنا الطلبة أولوية قصوى مشيراً إلى عقد اجتماعات مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين، بهدف دعم جهود المحافظة على أمن و سلامة الطلبة والكوادر التعليمية، متمنياً أن يكون العام الدراسي الجديد عاماً سعيداً على الطلبة وأولياء الأمور. وذكر أن الخطة تركز على تكثيف الدوريات المرورية على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية في الإمارة، ودوريات رقباء السير لتنظيم حركة السير والمرور وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، إلى جانب التأكد من معابر المشاة لتأمين السلامة المرورية لأبنائنا الطلبة أثناء النزول من المركبة وحتى الوصول إلى باب المدرسة، وذلك تحقيقاً لأهدافها المنسجمة مع الاستراتيجة إلى جعل الطرق أكثر أمناً. ولفت إلى اهتمام المديرية بتكثيف برامج التوعية، لتعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية لمختلف فئات المجتمع، من مستخدمي الطريق، وتعريفهم بالقوانين والأنظمة، وتوفير أعلى معايير السلامة المرورية لأبنائنا الطلبة أثناء توجههم لمدارسهم وعودتهم منها.
وأشار إلى أنه سيتم التركيز على توعية السائقين، بأهمية الانتباه، أثناء قيادة مركباتهم، وخفض السرعات، بالقرب من المدارس، والالتزام بالقيادة الآمنة، والتعاون مع عناصر دوريات المرور، في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، لتجنب وقوع الحوادث.
ودعا الأسر إلى الانتباه، أثناء نقل أبنائهم إلى المدارس، وعدم السماح لمن هم دون سن العاشرة بالجلوس في المقاعد الأمامية، ومساعدتهم في عبور الشارع، فضلًا عن استخدام الأماكن المخصصة لوقوف المركبات عند المدارس، لتجنب عرقلة حركة السير، وتعليم الأبناء الطرق الصحيحة للصعود والنزول من الحافلة، وتحذيرهم من اللعب في الشارع، أثناء فترة انتظار الحافلات.
وحث سائقي الحافلات المدرسية على الوقوف في الأماكن المخصصة والآمنة، وإعطاء الطلبة الفرصة حتى يتمكنوا من الصعود إليها، والجلوس في المقاعد، والتأكد من نزولهم، وعدم الاقتراب، من الحافلات، قبل تحركها، كما دعتهم إلى عدم السرعة، أثناء قيادة الحافلة، وتنفيذ الإجراءات الوقائية، للقيادة الآمنة أثناء الضباب، وترك مسافة أمان، والالتزام بفتح ذراع "قف" الجانبية عند صعود الطلبة ونزولهم منها.