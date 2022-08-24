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حاكم الشارقة يهدي مجمع القرآن الكريم دفعة جديدة من الكتب النفيسة المعنية بعلوم القرآن والسنة النبوية

حاكم الشارقة يهدي مجمع القرآن الكريم دفعة جديدة من الكتب النفيسة المعنية بعلوم القرآن والسنة النبوية
24 أغسطس 2022 12:57

أهدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مجمع القرآن الكريم في الشارقة دفعة جديدة من الكتب النفيسة المعنية بعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية.

وتعد هذه المخطوطات من الكنوز العلمية والتاريخية القيمة حيث تضاف إلى مقتنيات مجمع القرآن الكريم إلى جانب مختلف المخطوطات والكتب والمصاحف والوثائق الموجودة به مسبقاً والمعنية بعلوم القرآن الكريم وتاريخه. ويوفر مجمع القرآن الكريم بالشارقة للزائرين والباحثين الأكاديميين الفرصة للاطلاع على مختلف المعروضات في المجمع وذلك للتعرف عليها على تاريخها وإجراء الدراسات والأبحاث حولها.

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وتضم الدفعة الجديدة 84 كتابا في علوم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وتحوي الدفعة شروحات نسخة صنعاء من المصحف الشريف المنسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إضافة إلى نسخ متعددة لشروحات المصحف الشريف المنسوب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه.

كما تضم الشروحات التفصيلية لنسخة برلين ونسخة باريس ونسخة المشهد الحسيني بالقاهرة وإسطنبول، إضافة إلى نسخة لندن ونسخة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة ونسخة توبنغن وكتاب المصاحف الأولى وعدد من المسانيد.

المصدر: وام
سلطان القاسمي
الإمارات
الشارقة
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