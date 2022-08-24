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الإمارات

"الإمارات للفلك" ترصد النجم سهيل فجر اليوم

"الإمارات للفلك" ترصد النجم سهيل فجر اليوم
24 أغسطس 2022 11:50

رصدت جمعية الإمارات للفلك فجر اليوم طلوع نجم "سهيل" في الدولة فوق الأفق الجنوبي الشرقي في المناطق الجنوبية من الدولة حيث تستبشر العرب بظهوره الذي يكون علامة على انقضاء القيظ و بدء تحسن الأجواء وبداية الموسم الزراعي ونمو العشب.

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وقال إبراهيم الجروان رئيس الجمعية إن وجود النجم سهيل يستمر فوق الأفق خلال الليل إلى نهاية أبريل ومع طلوع النجم سهيل يبدأ موسم الصفرية أو لصفري كما ينطق محليا ففي بداية طلوعه تكون 40 يوما لا يستقر الجو فيها على حرارة أو اعتدال ثم تستقر الأجواء المعتدلة فيما يدخل الشتاء بعد طلوع سهيل بقرابة 100 يوم .

المصدر: وام
الإمارات
جمعية الإمارات للفلك
نجم سهيل
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