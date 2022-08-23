ولي عهد عجمان يستقبل القنصل البحريني

عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم، أمس، سعود حسن علي النصف، قنصل عام مملكة البحرين الشقيقة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة. ورحب سمو ولي عهد عجمان، خلال اللقاء، بالقنصل العام للمملكة البحرينية، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح والسداد في أداء مهام عمله الجديد، بما يسهم في توطيد العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد، وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف الميادين.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين. وأعرب القنصل العام البحريني عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، مشيداً بمكانة وعمق العلاقات الثنائية وبما تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة من نهضة حضارية في الميادين كافة. حضر اللقاء، معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وحمد راشد النعيمي، مدير ديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين.