الرئيس الأرجنتيني: زيادة حجم التعاون مع الإمارات

بوينس آيرس (وام)

استقبل فخامة ألبرتو فيرنانديز، رئيس جمهورية الأرجنتين، سعيد عبدالله سيف جوله القمزي سفير الدولة لدى الأرجنتين، إلى جانب عدد من سفراء دول الخليج الشقيقة المعتمدين لدى بلاده في القصر الرئاسي في العاصمة بوينس آيرس.

ونقل السفير القمزي خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى الرئيس فيرنانديز وتمنياتهما لفخامته بالتوفيق، ولبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

وحمل فخامته السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته للإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وجرى بحث العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حيث أكّد فخامة الرئيس فيرنانديز أهمية المضي قدماً في العمل المشترك من أجل النهوض بالعلاقات وزيادة حجم التعاون بما يخدم المصالح المشتركة في المجالات المهمة والحيوية.