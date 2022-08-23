«محمد بن راشد لاستشارات الوقف» و«بن حم الخيرية» يبحثان التعاون

العين (الاتحاد)

استقبل الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن حم الخيرية، زينب جمعة التميمي مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة والوفد المرافق، في زيارة بحث فيها الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل الخيري والإنساني.

وأكد ابن حم ضرورة التعاون والتنسيق مع مؤسسات وهيئات العمل الخيري في الدولة لتقديم الخدمات المجتمعية للأسر المتعففة والمجتمع.

وثمن رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن حم الخيرية دور مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة في دعم الشراكات الوطنية، والتفاعل مع الأزمات الاقتصادية.

وأشار محمد بن حم إلى أن مؤسسة محمد بن حم الخيرية تسعى إلى تبني المبادرات المشتركة، وتوحيد الجهود لخدمة المجتمع المحلي، إضافة إلى تعزيز فرص التقدم في توفير الخدمات الإنسانية المجتمعية والخدمات المساندة لها، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعلومات والعمل على تطوير استراتيجية عمل تمكن الجمعيات والمؤسسات من تحقيق أهدافها وأنشطتها الإنسانية والتنموية، مبيناً أن للشراكات نتائج إيجابية على مسيرة العمل الخيري بالدولة.

من جانبها، أشادت زينب التميمي بأهمية الشراكة الإنسانية والمجتمعية بين مختلف أقطاب العمل الخيري والإنساني في المجتمع، خاصة فيما يتعلق بشؤون الأسر المتعففة وتقديم الدعم لهم.

وأضافت التميمي: تعتبر دولة الإمارات من أوائل الدول المانحة على صعيد العمل الإنساني والخيري، لذا نسعى من خلال التعاون مع مؤسسة محمد بن حم الخيرية في تعزيز ثقافة الوقف وتشجيع القطاع الخاص في دعم العمل الإنساني وخدمة المجتمع، وتحقيق استراتيجية المركز في تمكين التمويل الجماعي لتلبية حاجات المجتمع.