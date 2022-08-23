141 ألف درهم دعماً من «مالية دبي» لـ«محاكم الخير»

دبي (وام)

قدّمت دائرة المالية في حكومة دبي دعماً مالياً لمبادرة «محاكم الخير» التابعة لمحاكم دبي، والتي كانت تبنّتها وأطلقتها محكمة التنفيذ في عام 2018، بهدف رفع المعاناة عن كاهل الغارمين والمتعثرين عن السداد، ممن صدرت أحكام قضائية بحقّهم. وقدّمت الدائرة أكثر من 141 ألف درهم من متحصّلات مبادرتها «درهم الخير» دعماً لمبادرة «محاكم الخير»، بحسب ما أعلن معالي المدير العام لدائرة المالية عبدالرحمن صالح آل صالح، الذي أكّد حرص الدائرة على توجيه مبالغ التبرعات المتحصَّلة ضمن «درهم الخير» في مختلف أوجه المساعدات الإنسانية في إمارة دبي والدولة عموماً. وكشف آل صالح، عن أن مبادرة «درهم الخير» جمعت منذ بدايتها في 2017، أكثر من 7.5 مليون درهم، وأن ريعها وصل إلى مئات المستفيدين من المواطنين من خلال ثماني جهات رسمية، وجاء هذا الإعلان بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، الموافق 19 أغسطس من كل عام. وتقوم مبادرة دائرة المالية، التي أُطلقت في عام 2017 باسم «درهم الخير»، على إتاحة مجال التبرّع أمام المتعاملين الحكوميين الذين يسدّدون رسوم مختلف المعاملات الحكومية عبر بوابة «سداد دبي» على الويب وتطبيق «دبي الآن».

وأعرب طارش عيد المنصوري المدير العام لمحاكم دبي، عن تقديره لدعم دائرة المالية في حكومة دبي مبادرة «محاكم الخير»، مؤكّداً أن هذه الخطوة تساهم في منح المتعثرين فرصة جديدة للعودة إلى أسرهم وحياتهم وأعمالهم.. وقال: أطلقنا مبادرة محاكم الخير قبل سنوات لتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية وتنمية روح التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر التعاون في المجتمع أفراداً ومؤسسات، بالمساهمة في سداد مديونيات المعسِرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي.

بدوره، أعرب جمال حامد المرّي المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية، عن شكره للمتبرعين الذين يساهمون في دعم مبادرة «درهم الخير»، وأوضح أن بوسع المتعاملين مع الجهات الحكومية، ممّن يسدّدون رسوم المعاملات الحكومية عبر البوابة والتطبيق الذكي المذكورَين، التبرّع بمبلغ مالي قبل إنهاء عملية السداد، مشيراً إلى أن إجمالي المبالغ المتحصَّلة يذهب لصالح مبادرة «درهم الخير»، ليؤول في نهاية المطاف إلى المستفيدين ضمن فئات حدّدتها الدائرة.