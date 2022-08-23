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«ورشة حكومة دبي» تختتم برنامج التدريب للطلاب

مشاركون خلال فعاليات البرنامج (من المصدر)
24 أغسطس 2022 02:28

دبي (الاتحاد) 

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 اختتمت «ورشة حكومة دبي» برنامجها للتدريب العملي للطلاب والذي يستهدف الطَلَبة الجامعيين ضمن التخصصات الهندسية. ويتيح البرنامج لمنتسبيه تطوير مهاراتهم في مجال صيانة وإصلاح المركبات عبر اكتساب الخبرات العملية ضمن بيئة عمل تساعد الطلاب على تنمية مهاراتهم العملية واكتساب معرفة تقنية واسعة حول مختلف الأنظمة الهندسية للمركبات الحديثة، والتعرف على إجراءات وتدابير الصيانة لأنظمتها المختلفة وكيفية تطبيقها بطرق علمية دقيقة. ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار سعي الورشة إلى المساهمة في إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومزودة بكافة الخبرات والمهارات وتعزيز مفهوم التنمية المستمرة وتبني أحدث الأساليب والتقنيات وتبادل الخبرات والمعارف. 
كما تهدف الورشة من خلال هذا البرنامج إلى تمكين جيل الشباب ودعم المسارات المهنية للطلاب وفق أعلى معايير الجودة، وتمكينهم من مواكبة متطلبات سوق العمل تماشياً مع رؤيتها المؤسسية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة العمل الحالية والمستقبلية وبناء جيل جديد من الموظفين متعددي المهارات. 

حكومة دبي
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