«دبي لرعاية النساء» تنال جائزة عالمية في تمكين المرأة

دبي (الاتحاد)

حصدت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال جائزة الحوكمة الرشيدة العالمية 2022 في مجال تمكين المرأة، وهي الجائزة السنوية التي تنظمها مؤسسة كامبردج أي إف إيه في المملكة المتحدة. وتأتي هذه الجائزة المتميزة في وقت تقود فيه المؤسسة جهوداً كبيرة نحو تعزيز بيئة العمل، والارتقاء بأدواته من خلال رفع كفاءة الأداء، وتحقيق أهدافها التي تتسق مع استراتيجية الإمارات للخمسين المقبلة، والتي تتضمن رفع جودة الحياة من خلال توفير أعلى معايير الخدمات الاجتماعية.

وقالت شيخة سعيد المنصوري مدير عام المؤسسة بالإنابة: إن منح المؤسسة جائزة الحوكمة الرشيدة العالمية 2022 في مجال تمكين المرأة، يأتي ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الساعية إلى تعزيز منظومة الخدمات الاجتماعية، وفي ظل الدعم اللامحدود الذي يقدمه سموه وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية«أم الإمارات».