«أبوظبي للإسكان» تعلن نتائج «أنت كفو»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان نتائج جائزة الأفراد الداخلية «أنت كفو» في دورتها للعام 2021-2022، والتي تهدف إلى تكريس مفاهيم التميز والإبداع والابتكار والجودة في العمل من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وجاء إطلاق هذه الجائزة في إطار رؤية الهيئة نحو مواصلة مسيرة التميز والريادة وخلق بيئة عمل تنافسية تقود موظفي الهيئة بمختلف مناصبهم للوصول لمستويات متميزة من الأداء والإبداع وتطوير الذات، وذلك انطلاقاً من أهمية إبراز الجهود الدؤوبة على مستوى الأفراد وتكريم أصحاب الإنجازات المتميزة.

وبدأت الهيئة منذ نوفمبر من العام الماضي باستلام طلبات الترشح للجائزة عن الفئات القيادية الإشرافية والفئات القيادية المهنية، والفئات الأخرى قبل البدء بعملية التقييم الفعلي التي تقوم على مجموعة من المعايير، حيث يقوم المقيّمون بزيارات مكتبية إلى المرشحين للاطلاع على واقع عملهم، واستلام الأدلة والوثائق الداعمة، ومن ثم يتم التقييم بناء على المعايير المعتمدة والممارسات المطبقة بمنهجية محددة وواضحة.

وقال الدكتور محمد راشد الهاملي حول الموضوع: «جاءت هذه الجائزة في إطار سعينا في هيئة أبوظبي للإسكان إلى تقديم خدمات ريادية تسهم في مواصلة مسيرة التميز والابتكار والإبداع التي يتسم بها موظفونا، وذلك من خلال الدعم والتحفيز الداخلي للموظفين ودفعهم دوماً لتقديم أفضل ما لديهم من طاقات وخبرات ومهارات، وبالتالي تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر، وبما يحقق رؤية الهيئة وتطلعاتها المستقبلية».

وأضاف:«نبارك للفائزين الذين وصلوا إلى هذا التكريم بجهود كبيرة بذلوها من أجل تحقيق أهداف الهيئة في تقديم خبراتهم ومهاراتهم واستثمارها بشكل إيجابي، بما يعزز من رؤية الهيئة ورسالتها وأهدافها الاستراتيجية».

ومن جانبهم تقدم الموظفون المشاركون في المنافسة على الجائزة بالشكر إلى إدارة الهيئة على تبنيها مثل هذا البرامج والجوائز التي تساهم في تعزيز التنافس الإيجابي في التميز والإبداع والتطور والتعلم المستمر، مما يخلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة وبالتالي ترفع نسبة الرضا والسعادة الوظيفية.

أهداف ومهام

تأسست هيئة أبوظبي للإسكان من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف والمهام الاستراتيجية، والتي تشمل تنفيذ برامج إسكان المواطنين وتحديد متطلبات تنفيذ هذه البرامج وإعداد التجهيزات اللوجستية لمتطلبات البنية التحتية وتطوير برامج الإسكان والنظم واللوائح الخاصة بكل برنامج، واستلام الطلبات الخاصة بمختلف أنواع برامج الإسكان وقروض الإسكان من المواطنين ودراستها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.