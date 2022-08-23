ربط جميع أبنية جامعة الإمارات بنظام «حصّنتك» للسلامة

العين (الاتحاد)

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن ربط جميع الأبنية في حرم الجامعة بنظام «حصّنتك» للسلامة المُدمج مع القيادة العامة للدفاع المدني في دولة الإمارات وبما يتماشى مع اتفاقية «إنجازات»، وهي شركة إماراتية رائدة في مجال التحول الرقمي.

وأوضح الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير الجامعة بالإنابة: «تتبنى جامعة الإمارات العربية المتحدة أحدث الحلول التقنية والمعايير لتعزيز بروتوكول الأمن والسلامة والصحة المهنية، وتطبيق أفضل التقنيات لحماية المرافق الجامعية والمباني بالحرم الجامعي ضمن إجراءات صارمة، بما يعزز من رفع مستوى الاستجابة للحالات الطارئة، ويقلل أو يمنع حدوث الخسائر في الأرواح والممتلكات، حيث تعتبر بيئة المجتمع الجامعي ومحيطها أولوية قصوى لدى الإدارة العليا في الجامعة».

من جانبه أشار أيمن السبيعي، مدير عام شركة حصّنتك للمباني والمنشآت: «تعتبر مبادرة ‹حصّنتك› من أولى الخدمات الاتحادية المتخصصة بالاستجابة للطوارئ والحرائق على مستوى العالم، حيث تم إعداد هذه المبادرة لحماية الأرواح والممتلكات، إلى جانب دورها الحيوي في الهيئات والمعاهد التعليمية لضمان سلامة مبانيها ومرتاديها. ونحن من هذا المنطلق فخورون بالتعاون مع الهيئات التعليمية التي تعتمد نهجاً استباقياً على هذا الصعيد، والتي تشاطرنا الرؤية التي تضع العميل وسلامته في المقام الأول».

حرص واهتمام

أكد المهندس محمد العوين، مدير إدارة المرافق الجامعية حرص واهتمام الجامعة وسعيها الدؤوب لمواكبة منظومة تعزيز خدمات الأمن ورفع مستوى السلامة ودرجات جهوزية أدواتها وسرعة الاستجابة والحماية من الحوادث المختلفة والحرائق، بالإضافة إلى العمل عبر مجموعة وسائل تؤدي إلى خفض مُعدلات الخسائر في الأرواح والممتلكات. وتسعى جامعة الإمارات إلى توفير بيئة آمنة تتلاءم مع أفضل معايير التعليم والبحوث، حيث تتولى إدارة المرافق في الجامعة مسؤولية جودة الحياة الجامعية المتعلقة بالطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والشركاء والزوار في الحرم الجامعي. لذا، قامت بتطوير نظام يستوفي جميع متطلبات معايير السلامة الدولية بشكل عام، وتحديداً المعايير اللازمة في إمارة أبوظبي، إلى جانب توفير بيئة عمل وجوٍّ دراسي إيجابي وفعّال يساهم في تعزيز الإبداع ويضمن صحة وسلامة الطلبة وأعضاء الهيئتين، إضافة إلى تحسين حفظ الموارد الطبيعية وإدارتها.