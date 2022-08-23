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«مستثمرون» يهيئ الطلبة لريادة الأعمال

مشاركون في البرنامج (وام)
24 أغسطس 2022 02:28

الشارقة (وام)

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اختتم مجلس الشارقة للتعليم ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» برنامج «مستثمرون»، الذي جرى إطلاقه مع بداية شهر أغسطس في ظل الشراكة النوعية وتلاقي الأهداف نحو تنشئة أجيال تتجه نحو ريادة الأعمال والاستفادة من الفرص الواعدة لتهيئة الطلبة على الاستثمار مستقبلاً في مختلف المشاريع. 
وحقق البرنامج الذي يعد باكورة التعاون بين المجلس و«شراع» نجاحاً كبيراً في ظل الإقبال من قبل الطلبة والطالبات على المشاركة في فعالياته وورشه التي أقيمت في مقر الجامعة الأميركية وعملت على تدريب المشاركين وتأهيلهم لتأسيس مشاريع تجارية وفق مهارات متقدمة تلقوها خلال فترة التدريب التي تميزت بمساراتها النظرية والعملية وصولاً إلى صياغة مشاريع متميزة في نهاية البرنامج. 
وفاز بالمركز الأول مشروع «كيتينايز» الذي يضم كلاً من أحمد المرزوقي وطلال بدارين، وأحمد المزروعي، وفيصل عبدالعزيز، وعبدالله علي، في حين حل في المركز الثاني مشروع «ثمرة» الذي يضم كلاً من آمنة الحمادي، وذكرى اليافعي، وغلا الحوسني، وأسماء الحمادي، ودعاء الغانم، فيما جاء في المركز الثالث مشروع «مزرعة السحاب العضوية» الذي يضم كلاً من عبدالرحمن الهرمودي، وخليفة آل علي، وعبدالرحمن الجسمي. ويقدم مشروع «كيتينايز» حلولاً ثورية للحد من التلوث البيئي الذي يفرضه استخدام أدوات الطعام البلاستيكية من خلال استخدام منتجات تعتمد على مادة الكيتين المستخرجة من الأصداف البحرية والقشريات.

مجلس الشارقة للتعليم
مركز الشارقة لريادة الأعمال
شراع
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