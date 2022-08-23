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تعاون بين جامعة أبوظبي و«أدفانس» البريطانية

تعاون بين جامعة أبوظبي و«أدفانس» البريطانية
24 أغسطس 2022 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

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 أعلنت جامعة أبوظبي عن تعاونها مع مؤسسة «أدفانس للتعليم العالي» البريطانية بهدف الاستثمار في تطوير أعضاء هيئتها التدريسية، وضمان التنفيذ الناجح لاستراتيجية الجامعة في رفد خريجيها بالأدوات والمناهج المعاصرة لتعزيز فرص توظيفهم.
وقال البروفيسور فيليب هاميل، نائب مدير الجامعة المشارك للبحث والتطوير الأكاديمي-جامعة أبوظبي: «يسعدني أن أكون جزءاً من مسيرة التطوير هذه مع زملائي لتعزيز جودة التدريس والتعلم في جامعة أبوظبي، فهذا التعاون سيضمن حصول خريجينا على المواصفات التي تحظى بتقدير أصحاب العمل واهتمامهم، الأمر الذي من شأنه دعمهم طوال رحلتهم المهنية. وهذا العمل الجاد والدؤوب لزملائنا في هيئة التدريس يؤكد التزامهم المهني وحرصهم على توفير بيئة تعليمية جذابة، وتقديم تعليم على درجة عالية من الجودة. كما أن تعاوننا مع أدفانس للتعليم العالي سيسهم في تنمية قدراتنا على المستوى الفردي والمؤسسي، وهذا يعد إنجازاً مهماً لمجتمعنا وأعضاء هيئة التدريس الذين هم محل تقدير واحترام على جهودهم البناءة، وكذلك لطلبتنا الذين يتمتعون بتجارب أكاديمية عالمية المستوى».
من جانبه، قال إيان هول، رئيس «أدفانس للتعليم العالي»: «نسجنا شراكة وثيقة ومثمرة مع جامعة أبوظبي، ونحن سعداء بالتعاون مع جامعة بارزة، تحرص على الاستثمار في تطوير كوادرها لنيل اعتماد «الزمالة» ودعم استراتيجيتها من خلال اعتماد طرق تدريس مبتكرة لإعداد طلبتها بالمهارات المطلوبة من قبل أصحاب العمل». 

جامعة أبوظبي
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