«الصحة العامة» يطلع على تطبيق برنامج «صحي للسوبرماركت»

أبوظبي (وام)

زار مركز أبوظبي للصحة العامة «لولو هايبر ماركت» في «كابيتال مول» للاطلاع على تطبيق برنامجه المطور «صحي للسوبرماركت» المعروف سابقاً باسم «وقاية». ويهدف هذا التعاون لتسهيل عملية التعرف على المنتجات الصحية بشعار سهل وواضح للمستهلكين في المنشأة التي تعتبر من أكبر المنشآت الغذائية التي تستهدف شريحة استهلاكية واسعة ومتنوعة من مجتمع إمارة أبوظبي. ويساهم إضافة شعار «صحي» على تحديد الخيارات الصحية خلال التسوق، حيث تحتوي الأطعمة التي تحمل شعار «صحي» على نسبة منخفضة من الدهون ونسبة أقل من السكر والملح ومحتوى عالٍ من الألياف مقارنة بالأطعمة الأخرى من النوع نفسه، ويقوم البرنامج على إعادة ترتيب المتجر في إبراز الخيارات الصحية من خلال تطبيق استراتيجيات تسويق فعالة ومستدامة. ويعمل برنامج «صحي» على توفر المواد الغذائية الصحية ويسهل من إمكانية الوصول إليها وتسليط الضوء على الخيارات الغذائية الصحية وجذب انتباه المتسوقين، حيث يتم وضع شعار البرنامج «صحي» على رفوف المنتجات الصحية. ورحب مطر سعيد النعيمي المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة بهذا التعاون مع منافذ لولو هايبر ماركت، والذي يدعم ويخدم برنامج «صحي» ويساعد على انتشاره بشكل أكبر في الإمارة.

وقال: تطبيق منافذ لولو هايبر ماركت لبرنامج «صحي» على منتجات الأغذية الصحية سيساهم بشكل كبير في تنويع الخيارات الصحية المتاحة للشريحة الاستهلاكية في الإمارة ورفع الوعي بأهمية تبني أنماط حياة صحية وتمكين الفرد من اختيار الأفضل، وبالتالي تحقيق الهدف الاستراتيجي المرجو من البرنامج وهو الوقاية الفعالة للحد من الإصابة بالأمراض المزمنة المرتبطة بالعادات الغذائية غير الصحية والوصول لجودة حياة عالية.

أنماط صحية

قال أبوبكر تي.بي مدير «لولو هايبرماركت» الإقليمي لأبوظبي والظفرة: مشاركة متاجر «لولو» تمثل جزءاً من التزام المجموعة لتوفير أفضل أنواع المنتجات الغذائية للمتسوقين. وأضاف: «قمنا بالاستثمار في برنامج «صحي» ليكون ناجحاً مع تجار التجزئة لتنفيذ تغيير في أنماط تسوق أكثر صحة واستدامة، ونتطلع قدماً لإيصال المبادرة لعدد أكبر من الفروع والاستمرار في تحسين أنماط الغذاء لدى المستهلكين عبر جميع المتاجر». الجدير بالذكر بأن مركز أبوظبي للصحة العامة قد وقع اتفاقية تعاون مع «اللولو هايبر ماركت» في 2018 لتطبيق برنامج «صحي» على منتجاتها الغذائية الصحية، وقد امتد هذا التعاون ليشمل تطبيق البرنامج في أربعة منافذ حتى يومه.