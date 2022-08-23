ورشة عمل حول جراحة الشفة الأرنبية

دبي (الاتحاد)



نظمت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ورشة عمل حول جراحة وترميم الشفة الأرنبية والحنك باستخدام الاستعاضات الصناعية، وذلك بالتعاون مع أطباء الأسنان وأخصائيي الاستعاضات السنية بمستشفى دبي للأسنان إلى جانب اختصاصيي تثقيف صحة الفم والأسنان، حيث استهدفت الورشة أطباء الأسنان المختصين بعلاج تشوهات الفك والشفة. وعُقدت الورشة برعاية مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية، وهي فرع من مؤسسة عملية الابتسامة الخيرية الدولية، تأسست تحت رعاية حرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الشيخة اليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان، وتوفر المؤسسة علاجات مجانية للأطفال الذين ولدوا بتشوهات في الفك والشفة. وتضمنت الورشة جلسات تعليمية عن بعد، بالإضافة إلى دورة تطبيقية في مختبر الاستعاضات السنية في مستشفى دبي للأسنان، حيث تدرب الأطباء المشاركون على استخدام أحدث تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد التي من شأنها تطوير معارفهم ومهاراتهم التقنية لتقديم العلاج اللازم لمرضى الشفة الأرنبية. وحول هذه المبادرة، قالت الدكتورة خولة بالهول، مدير مستشفى دبي للأسنان: «يسعدنا في مستشفى دبي للأسنان، بصفتنا الشريك الإكلينيكي لجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، التعاون مع مؤسسة عملية الابتسامة الإماراتية لتقديم هذه الورشة التدريبية الهامة في إطار جهودنا الداعمة للتعليم المستمر لأطباء الأسنان، وتمكينهم من التعرف على أحدث المستجدات في مجالهم وتعزيز التعاون بين المراكز والقطاعات المعنية في المنطقة والعالم».

من جانبه أشار الدكتور بيدرو سانتياغو، المستشار الرئيسي العالمي لصحة الفم والأسنان في مؤسسة عملية الابتسامة:«مؤسسة عملية الابتسامة هي مؤسسة عالمية غير ربحية متخصصة في جراحة وترميم الشفة الأرنبية والحنك المشقوق وتقديم الرعاية متعددة التخصصات. تقدم المؤسسة خبرات الطب وطب الأسنان، والأبحاث العلمية، والرعاية الصحية حول العالم من خلال موظفينا المتفانين والمتطوعين. وتساهم برامجنا التدريبية والتعليمية في الارتقاء بالمعايير السريرية الآمنة وتسهيل الوصول إلى المزيد من الأشخاص في مختلف مراحلهم العمرية. وقد أظهرت ورشة العمل هذه التأثير الإيجابي للتعاون المؤسسي الفعال والمنظم».