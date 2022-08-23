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توعية بأبوظبي لمنع حرائق «الكرفانات»

جانب من الحملة (من المصدر)
24 أغسطس 2022 02:28

أبوظبي (الاتحاد)

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بهدف رفع مستوى وعي العاملين في قطاع البناء والإنشاء بالمتطلبات الوقائية لمنع الحرائق في الكرفانات «المكاتب المؤقتة للمواقع الإنشائية»، نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن ممثلاً في إدارة البيئة والصحة والسلامة، وبالتعاون مع إدارة التفتيش في مركز بلدية الوثبة، حملة ميدانية توعوية تفتيشية استهدفت العاملين في قطاع البناء والإنشاء بالمواقع الإنشائية في مدينة الرياض، وذلك للتأكد من التزام جميع المقاولين والاستشاريين باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، حفاظاً على سلامة كافة أفراد المجتمع.
وحرص مفتشو البلدية، خلال الحملة التي استمرت لمدة 5 أيام متوالية، على التأكد من التزام الجميع بمتطلبات الوقاية من الحرائق في الكرفانات «المكاتب المؤقتة للمواقع الإنشائية»، والتي من بينها: توفير أجهزة تكييف مناسبة وبحالة جيدة يتم صيانتها بشكل دوري، وأن تكون التوصيلات الكهربائية في الكرفانات آمنة ومطابقة للمواصفات، وكذلك توفر جدران عازلة للحرائق في الكرفانات والمخازن. كما عمل مفتشو البلدية على التأكد من توفير أجهزة إنذار الحريق ومعدات مكافحة الحريق بأنواعها في الكرفانات، والتزام الجميع بعدم استخدام اسطوانات الغاز للطبخ، والتوعية بعدم التدخين بشكل نهائي في الكرفانات، وكذلك الالتزام بنظافة الكرفانات من الداخل والخارج، والتأكد من عدم حرق المخلفات في المواقع الإنشائية، حفاظاً على البيئة الصحية النظيفة وعلى سلامة الجميع.

أبوظبي
الكرفانات
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