شرطة الشارقة تعقد اجتماعاً مع «رافد»

الشارقة (الاتحاد)

ترأس العميد دكتور أحمد سعيد الناعور، مدير عام الإدارة العامة للعمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، اجتماع فريق العمل المشترك لتخطيط الحوادث المرورية بين شرطة الشارقة وشركة «رافد» لحلول المركبات، وذلك في مقر الأخيرة.‏

وحضر الاجتماع، سالم سعيد المدفع المدير ‏‏التنفيذي لشركة «رافد» لحلول المركبات، والمقدم محمد عبدالله علاي، مدير إدارة المرور والدوريات‎، وعدد من الضباط المعنيين.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين، منها عرض نتائج المؤشرات التي حققت نتائج ملموسة في النصف الأول من العام 2022، ومناقشة آليات عمل تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين بما يتوافق مع أفضل الممارسات المتبعة، إلى جانب مناقشة الخطط المستقبلية للمشاريع المستهدفة للنصف الثاني من العام الجاري.