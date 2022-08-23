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شرطة دبي تنظم دورة «فن الإلقاء والتقديم» لسفراء الأمان

من فعاليات الدورة (من المصدر)
24 أغسطس 2022 02:28

دبي (الاتحاد)

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نظم مجلس سفراء الأمان في شرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان، والإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي، دورة «فن الإلقاء والتقديم»، لتكون أول دورة تدريبية نوعية تستهدف تأهيل الأطفال من أعضاء المجلس، لتمكينهم في مجال تقديم الورش والمحاضرات التوعوية لأقرانهم، في عدة مجالات متعلقة بالطفل وحقوقه، وغيرها من المواضيع الهادفة.
وانطلقت فعاليات الدورة في مقر مركز دبي لأمن الطيران المدني، بالإدارة العامة لأمن المطارات بشرطة دبي، بمشاركة 18 طفلاً من المجلس، وتتضمن الدورة التدريب النظري والعملي.
وقالت فاطمة البلوشي، رئيس مجلس سفراء الأمان: إن مجلس سفراء الأمان يُعنى بتأهيل الأطفال من أعضاء المجلس، ليصبحوا مؤثرين وقادرين على التغيير الإيجابي في بيئتهم المدرسية والعائلية والاجتماعية، من خلال برامج عدة ينفذها المجلس ضمن عملية تأهيل متنوعة ومدروسة ودقيقة، تضمن العمل التكاملي مع مختلف الجهات داخل شرطة دبي وخارجها في كل ما يتعلق بالطفولة.
وأضافت البلوشي، أن إعداد جيل قادر على التواصل الفعال والإلقاء الجيد سوف يسهم بشكل كبير في عملية التأثير الإيجابي في المجتمع، حيث يضم اليوم مجلس سفراء الأمان نخبة من الأطفال المتميزين في مجالات عدة منها التقديم والإلقاء.

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