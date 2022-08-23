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تعزيز التعاون بين شرطة دبي والقنصلية الأردنية

خليل المنصوري يهدي درع شرطة دبي للقنصل الأردني (من المصدر)
24 أغسطس 2022 02:28

دبي (الاتحاد)

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استقبل اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، في نادي ضباط شرطة دبي، عاصم محمد عبابنه، القنصل العام الأردني في دبي، بحضور العميد سعيد العيالي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، وعدد من الضباط. وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والقنصلية الأردنية، ومناقشة آخر المستجدات، وتبادل الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. وفي ختام اللقاء، أهدى اللواء خليل المنصوري القنصل الأردني درع القيادة العامة لشرطة دبي، بمناسبة الزيارة التي تأتي في إطار الزيارات الرسمية التي تقوم بها الهيئات الدبلوماسية لشرطة دبي.

شرطة دبي
خليل إبراهيم المنصوري
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