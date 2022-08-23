شرطة الشارقة تعزز قدراتها في الذكاء الاصطناعي

الشارقة (الاتحاد)

استقبل اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة أمس، وفداً من شركة «بيونديكس للذكاء الاصطناعي»، يضم المستشار عبدالرحمن محمد الزرعوني، بحضور العقيد يوسف عبيد بن حرمول، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة. ‏

وتهدف الزيارة إلى إطلاع شرطة الشارقة على أفضل الممارسات والتطبيقات في مجال المشاريع الأمنية المبتكرة والروبوت والذكاء الاصطناعي، والتي تعزز بدورها من جاهزية العمل الأمني، بما يضمن تحقيق أهداف شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية والمتمثل في ترسيخ ثقافة الابتكار، وتكوين قيادة شرطية رائدة مستدامة ومبتكرة.