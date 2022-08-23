خالد بن ضحي يكتب: حمدان بن زايد... أيقونة العمل الإنساني

لم تكن مصادفة أن تكون الإمارات في مصاف الدول الأكثر اهتماماً بالعمل الإنساني، بعد أن شهدت طفرة غير مسبوقة في هذا المجال في ظل اهتمام القيادة الحكيمة بمجالات العمل الإنساني كافة، وحرصها على مناصرة القضايا الإنسانية.

وليس غريباً أن يكون سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، من بين الذين أدركوا مبكراً أهمية ترسيخ قيم ومبادئ العمل الإنساني التي تضرب بجذورها في عمق الشخصية الإماراتية، فقد حمل سموه هذه الأمانة المقدسة، وديعة السلف للخلف، ووصية الآباء للأبناء.

سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، كان له دور كبير وأثر واضح في العديد من مناحي الحياة العامة في دولة الإمارات، بدءاً من الرياضة مروراً بالشؤون السياسية وليس انتهاء بعشقه «فعل الخير» و«العمل الإنساني» الذي أصبح يرافق الحديث عنه.

الشيخ حمدان بن زايد ذاع صيته في مجالات متنوعة، وأهمها العمل الإنساني، وهو مزيج فريد من النضج السياسي، والتواضع، وحب الخير، ناهيك عن تحقيقه التوازن الدقيق في الحفاظ على الطابع الإماراتي الأصيل، والانفتاح في الوقت ذاته على عوالم الحداثة. يؤمن سمو الشيخ حمدان بن زايد بأن الاستخدام الأمثل للموارد والقدرات الإماراتية في العمل الإنساني، يرفع قيمة الدول عالمياً وقدرها عالياً، كما أن الاهتمام بفعل الخيرات، ونصرة المحتاجين، ستجني ثماره الأجيال الحالية والقادمة، لذلك لم يكن غريباً أن يحظى سموه بتقدير دولي كبير في مجال عمل المنظمات الإنسانية الدولية لما يقوم به من دور مهم وجهود كبيرة، سواء على المستوى الشخصي أو المهني لتقديم يد العون للمجتمع الدولي في خدمة المعونات الإنسانية.

من يستمع إلى خطاب سمو الشيخ حمدان بن زايد بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي صادف التاسع عشر من أغسطس، يجد في كل مرة أن هناك أموراً عميقة في مجالات العمل الإنساني تصر قيادتنا الرشيدة على أن تكون عنواناً رئيساً في التوجهات الاستراتيجية للسياسة الإماراتية، كما أن الخطاب يحمل دلالات مهمة بشأن معاني ومفردات العمل الإنساني، ويحدد في الوقت ذاته معالم المرحلة المقبلة للعمل الإنساني الإماراتي.

هنا، نقول بحق إن سمو الشيخ حمدان بن زايد هو بحق «قائد استثنائي لظروف استثنائية في ميادين العمل الإنساني». أما استثنائية القائد فمردها إلى ما يتميّز به سموه من صفات قيادية وكاريزما شخصية مكنته من الإمساك بخيوط عديدة ومحورية من خيوط العمل الإنساني المتشعب والمعقد، على الرغم من تعدد مسؤولياته.

ويدرك سمو الشيخ حمدان بن زايد أن الكمّ الهائل من الأضواء المسلطة على حيوية الدور الإنساني لدولة الإمارات، وحجم التوترات والأزمات التي يشهدها الإقليم، تحتم على الإمارات تعزيز دورها الإنساني، خاصة أنها تملك مخزوناً أخلاقياً وسمعة طيبة يجعلانها محل ثقةٍ وقبولٍ بين عوالم العمل الإنساني، ومحل تقدير أوساط المنظمات الدولية المعنية بهذه الأعمال.

لم تقتصر نجاحات سمو الشيخ حمدان بن زايد على ما سبق، فقد حافظت الإمارات بفضل جهوده على رؤيتها المتمثلة في «الريادة والتميز بالعمل الإنساني»، في حملاتها كافة، التي تستهدف بالأساس تعبئة وحشد القوة الإنسانية لمساندة أصحاب العوز، وتجلى ذلك في الدور المعتبر للهلال الأحمر الإماراتي في إغاثة المتضررين في الحروب، وغيرها من الأنشطة الثقافية والتوعوية في مجال الإسعافات الأولية ومكافحة الأوبئة، كما يقدم الهلال الأحمر الإماراتي خدماته بحيادٍ تام حول العالم من دون النظر إلى الاعتبارات العرقية أو الدينية أو الثقافية.