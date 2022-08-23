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رئيس الدولة: الإمارات ماضية في التنسيق لتعزيز العمل العربي المشترك

لقاء العلمين الأخوي التشاوري
23 أغسطس 2022 22:12

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم الثلاثاء، عن سعادته بالمشاركة في «لقاء العلمين» التشاوري الأخوي في مصر.
وكتب سموه، على تويتر، «سعدت بمشاركة إخواني القادة لقاء العلمين التشاوري الأخوي».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، أن «دولة الإمارات ماضية في التنسيق الفاعل مع الأشقاء لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود المخلصة لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة».

ودعا فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة إلى «لقاء العلمين» التشاوري الأخوي.
عقد اللقاء بمشاركة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، وصاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
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