الإحاطة الإعلامية تكشف تفاصيل تشغيل المنشآت التعليمية للعام الجديد
هزاع المنصوري المتحدث الرسمي عن القطاع التعليمي
23 أغسطس 2022 18:49
أعلن سعادة هزاع المنصوري المتحدث الرسمي عن قطاع التعليم في الدولة، اليوم خلال الإحاطة الإعلامية الاستثنائية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد، عن تحديث البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية للعام الدراسي 2022 - 2023، وذلك حفاظا على سلامة الطلبة والمجتمع التربوي ككل، وبما يضمن الحفاظ على ما حققته الدولة من نجاحات كبيرة في مواجهة الجائحة.
وقال خلال الإحاطة الإعلامية: "نستعد لانطلاق العام الدراسي الجديد 2022 - 2023 مطلع الأسبوع المقبل، حيث يلتحق ما يزيد على مليون طالب وطالبة و65 ألف من الكوادر التعليمية بالمدارس، بعد أن أنهينا كافة الاستعدادات لتأمين عودة آمنة لطلبتنا ولكوادرنا العاملة في المنشآت التعليمية، ونتقدم بالشكر الجزيل إلى قيادة الدولة الرشيدة على تسخيرهم كافة الإمكانيات من أجل تأمين سلامة الطلبة والكوادر العاملة في المنشآت التعليمية، ولمتابعتهم الحثيثة حرصا منهم على استئناف المسيرة التعليمية في الدولة بكل ثقة واقتدار، بالتنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية في الدولة".
وأكد سعادة هزاع المنصوري أنه حفاظا على سلامة الطلبة والمجتمع التربوي ككل، تم تحديث البروتوكول الوطني لتشغيل المنشآت التعليمية للعام الأكاديمي 2022 - 2023، مشيرا إلى أن البروتوكول يشترط على الطلبة من عمر 12 سنة فما فوق والكوادر الإدارية والتعليمية ومزودي الخدمات الحصول على نتيجة فحص سلبية لفحص مخبري PCR لا تزيد مدتها على 96 ساعة من بدء أول يوم دراسي، دون الحاجة الى اجراء فحص دوري حيث تم اعتماد استراتيجية ظهور الأعراض فقط لإجراء الفحص.
وكشف انه وفقا للبرتوكول فقد تم السماح لكافة الطلبة للالتحاق بالتعليم الحضوري، ويشمل ذلك غير المطعمين لأسباب صحية أو المستثنين من التطعيم، أما بخصوص دخول الحرم الجامعي لغير المطعمين لأسباب صحية او المستثنين من التطعيم، فيكتفي بالفحص المخبري حسب نظام المرور الاخضر.
وأضاف: "تم إلغاء الفحص الحراري للطلبة والموظفين على أن يلتزم كل من يشعر بارتفاع درجة الحرارة بعدم القدوم للمنشأة التعليمية شرط الحصول على إجازة مرضية اذا كانت النتيجة سلبية، كما تم إلغاء المسافة داخل المنشآت التعليمية وتركها لتقديرات كل منشأة تعليمية ويطبق ذلك على الحافلات".
وأكد أنه سيتم الإبقاء على إلزامية لبس الكمام داخل الأماكن المغلقة، ويتاح خيار التعلم والعمل عن بعد للطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية المصابين بكوفيد-19 أو ممن لديهم أعراض تنفسية إلى حين إجراء الفحص الطبي، مع التزام سائقي الحافلات والمشرفين بإجراءات السلامة العامة كلبس الكمام وتعقيم اليدين.
وقال سعادة هزاع المنصوري المتحدث الرسمي عن قطاع التعليم في الدولة: "لمسنا في الفترة السابقة مدى تضافر الجهود الوطنية من قبل كافة الجهات المعنية، وشهدنا جاهزيتها واستعدادها لمواجهة كافة التداعيات بكل احترافية ومرونة".
وأضاف: "علينا كمجتمع دولة الإمارات أن نساهم في الحفاظ على هذه المنجزات والمكتسبات التي قدمها لنا وطننا الغالي، ونعزز مفهوم المسؤولية الذاتية لدى أبنائنا الطلبة لتكون عودتهم إلى مقاعد الدراسة آمنة، حفاظا على صحة وسلامة الجميع". وتابع: "نهيب بجمهورنا الكريم من أولياء الأمور والكوادر التعليمية بأهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية وتوعية الطلبة بها حفاظا على جهود التعافي والحرص على استدامتها".
وتوجه بالشكر إلى كافة أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين على التزامهم طوال الفترة الماضية وحتى منذ ظهور الجائحة، ما جعلنا نتصدى لها بأفضل صور التكاتف المجتمعي، بإشراف ومتابعة مباشرة من الجهات المعنية في الدولة وقيادتنا الرشيدة، التي سخرت كافة الإمكانيات للتعامل مع جائحة "كوفيد- 19"، وكلنا أمل أننا سنتابع التزامنا هذا وتطبيقنا للتوصيات وكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لنتابع حياتنا الطبيعية.